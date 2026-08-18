উত্তীর্ণ হয়েও বিসিএস ক্যাডার হওয়া হলো না তানভীরের, ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত

নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে। নিহত মীর তানভীর আহমেদ (২৯) পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ গম ও ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিহতের বড় ভাই মীর সফিকুল ইসলাম তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করেন।
তানভীর আহমেদ মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার কাদিরপুর ইউনিয়নের ডিগ্রির চর গ্রামের মো. বজলুর রশিদের ছেলে। তিনি ৪৫তম বিসিএসে কৃষি ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে চাকরিতে যোগদানের অপেক্ষায় ছিলেন।
বড় ভাই মীর সফিকুল ইসলাম বলেন, ‘তানভীর ৪৫তম বিসিএসে কৃষি ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে চাকরিতে যোগদানের অপেক্ষা করছিল। এরই মধ্যে সোমবার রাতে নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত হওয়ার ঘটনায় নিভে গেল পুরো পরিবারের আশার আলো। তার অনেক স্বপ্ন ছিল বিসিএস ক্যাডার হওয়ার।’
পরিবার জানায়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে তানভীর আহমেদ ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে দিনাজপুরের গম ও ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন। পরে চলতি বছরের জুন মাসে সেখান থেকে দেবীগঞ্জে বদলি হন।
পরিবারের সদস্যরা জানান, গতকাল রাতে নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলা শহরের অদূরে শিমুলতলী গ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত হওয়ার খবর পেয়ে তাঁরা সৈয়দপুর রেলওয়ে থানায় যান। কেন এমন ঘটনা ঘটেছে, তা পরিবারের অজানা। দুই ভাইয়ের মধ্যে তানভীর ছোট। বাবা মো. বজলুর রশিদ একটি ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।
পুলিশ জানায়, গতকাল রাত সাড়ে ৮টার দিকে টিলাহাটী থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে ওই ব্যক্তি নিহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে।
পুলিশ আরও জানায়, এলাকাবাসী তাকে শনাক্ত করতে না পারায় সিআইডি ও পিবিআইয়ের সহায়তায় পরিচয় নিশ্চিত করা হয়। পরে আজ বিকেলে পরিবারের সদস্যরা থানায় এসে লাশ শনাক্ত করেন।
সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলা পুলিশ সুপার শফিকুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘নিহতের গ্রামের বাড়ি থেকে পরিবারের লোকজন থানায় এসে লাশ শনাক্ত করেছে। ঘটনার কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’
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