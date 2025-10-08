Ajker Patrika
ট্রাফিক শৃঙ্খলার অভাবে যানজট, আলাপ করব স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে: উপদেষ্টা ফাওজুল

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
যানজটের কারণে মোটরসাইকেলে চড়ে গন্তব্যস্থলে যান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যানজটের প্রধান কারণ হিসেবে ট্রাফিক অব্যবস্থাপনা দায়ী বলে মনে করছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশ পরিদর্শন করেছেন তিনি। সরাইল-বিশ্বরোড মোড়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপদেষ্টা বলেন, ‘যানজটের মূল কারণ ট্রাফিক শৃঙ্খলার অভাব। আমার মনে হয়েছে, ট্রাফিক শৃঙ্খলা থাকলে কোনো অসুবিধা হতো না।’ তিনি জানান, ঢাকায় গিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করবেন তিনি।

আজ বুধবার দুপুরে বেহাল ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অংশ পরিদর্শনে এসে নিজেই যানজটের কবলে পড়েন সড়ক পরিবহন ও সেতু উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান। প্রায় তিন ঘণ্টা যানজটে আটকার পর মোটরসাইকেলে চড়ে পরিদর্শনস্থলে আসেন উপদেষ্টা। যানজট নিরসনে সরাইল-বিশ্বরোড মোড়ে উড়ালসেতু করার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।

উপদেষ্টা বলেন, ‘হাইওয়ে পুলিশের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে না। আগে সড়কে শৃঙ্খলা আনতে হবে। এ জন্য আমরা রাস্তায় ডিভাইডার স্থাপন করব।’ বর্ষার কথা বিবেচনা করে আশুগঞ্জ গোলচত্বর থেকে সরাইল-বিশ্বরোড পর্যন্ত অংশ ঢালাই করে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে আছে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ১২ কিলোমিটার অংশ। প্রতিনিয়ত যানজটে নাকাল যাত্রীরা। আজ সড়ক পরিদর্শন করতে এসে তীব্র যানজটে ভোগান্তিতে পড়েন উপদেষ্টা ফাওজুল।

