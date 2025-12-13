Ajker Patrika

নানা বয়সী দৌড়বিদদের অংশগ্রহণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হাফ ম্যারাথন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
আজ ভোরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিমরাইলকান্দি ব্রিজ এলাকা থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ ভোরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিমরাইলকান্দি ব্রিজ এলাকা থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে হাফ ম্যারাথন। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) ভোরে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় নারী-পুরুষ, শিশুসহ বিভিন্ন বয়সের প্রায় ৩৫০ দৌড়বিদ অংশ নেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া রানার্স কমিটির উদ্যোগে কাকডাকা ভোরে শুরু হওয়া এই হাফ ম্যারাথনে ২১ কিলোমিটার, ১০ কিলোমিটার, ৫ কিলোমিটার ও ২ কিলোমিটার—এই চার ক্যাটাগরিতে দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের ২০ জেলার দৌড়বিদদের পাশাপাশি কয়েকজন বিদেশি দৌড়বিদও অংশগ্রহণ করেন।

সকাল পৌনে ৬টায় জেলার শিমরাইলকান্দি ব্রিজ এলাকা থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে বিজয়নগর উপজেলার পত্তন এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। শীতের সকালে এমন ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন ঘিরে দৌড়বিদ ও দর্শকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।

আয়োজকেরা জানান, প্রযুক্তির অপব্যবহার থেকে মানুষকে দূরে রাখা, তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করা এবং নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতা শেষে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও প্রাইজমানি তুলে দেওয়া হয়।

হাদির গ্রামের বাড়িতে চুরি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ওসমান হাদি। ছবি: সংগৃহীত
ওসমান হাদি। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকা ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান হাদির গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠির নলছিটিতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে শহরের খাসমহল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে বলে নলছিটি থানা-পুলিশ জানিয়েছে।

গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পেয়ে শুক্রবার বিকেলেই পরিবারের সদস্যরা ঢাকায় রওনা দেন। এই সুযোগেই ফাঁকা বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে।

ওসমান হাদির চাচাতো ভাই সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘কেউ না থাকার সুযোগে জানালা ভেঙে চোর ঘরে প্রবেশ করে। এখন কী পরিমাণ মালামাল নিয়েছে, সেটা আমরা জানতে পারিনি।’

নলছিটি থানার ওসি আরিফুল আলম বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। আমাদের তদন্ত চলছে।’

গতকাল শুক্রবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে রাজধানীর বিজয়নগর পানির ট্যাংকির সামনে আততায়ীর গুলিতে গুরুতর আহত হন শরীফ ওসমান হাদি। দুপুরবেলা মতিঝিলের একটি মসজিদে প্রচার শেষে সঙ্গীদের নিয়ে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি।

চলন্ত রিকশায় থাকা অবস্থাতে পেছন দিক থেকে মোটরসাইকেলে করে আসা দুই যুবকের একজন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুলি সরাসরি তাঁর মাথায় আঘাত করে।

গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর প্রথমে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে মস্তিষ্কে একটি অস্ত্রোপচার শেষে খুলি খুলে রেখে তাঁকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এভারকেয়ার হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, হাদির জীবন সংকটাপন্ন।

হাদিকে গুলি: সন্দেহভাজন হামলাকারী সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ ডিএমপির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শরিফ ওসমান হাদির ওপর গুলি চালানো সন্দেহভাজনদের বিষয়ে তথ্য চেয়েছে ডিএমপি। ছবি: সংগৃহীত
শরিফ ওসমান হাদির ওপর গুলি চালানো সন্দেহভাজনদের বিষয়ে তথ্য চেয়েছে ডিএমপি। ছবি: সংগৃহীত

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলা চালানো সন্দেহভাজনদের ব্যাপারে তথ্য চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ–ডিএমপি। হামলাকারীদের ব্যাপারে কারও কাছে কোনো তথ্য থাকলে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯–এ কল করে পুলিশকে অথবা মতিঝিল জোনের ডিসি এবং পল্টন থানার ওসিকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার তালেবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেছেন, গতকাল শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাজধানীর বিজয়নগর বক্স কালভার্ট এলাকায় মোটরসাইকেল আরোহী দুর্বৃত্তদের হামলায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি গুরুতর আহত হন। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে রাজধানীতে জোর অভিযান পরিচালনা করছে।

তিনি আরও জানান, ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ছবির ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা গেছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ তাঁকে হন্য হয়ে খুঁজছে। উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো তথ্য থাকলে বা তাঁর সন্ধান পেলে দ্রুত নিম্নলিখিত মোবাইল নম্বর অথবা ৯৯৯ এর মাধ্যমে পুলিশকে জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

ডিএমপি উক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে কেউ কোনো তথ্য জানাতে চাইলে ডিএমপির মতিঝিল জোনের ডিসির ০১৩২০০৪০০০৮০ নম্বরে অথবা পল্টন থানার ওসির ০১৩২০০৪০১৩২ নম্বরে কল করে জানানোর অনুরোধ জানিয়েছে। তারা আরও বলেছে, সন্ধানদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে এবং উপযুক্ত পুরস্কৃত করা হবে।

জ্বলছে কোটি টাকার দোকান, নির্বাক তাকিয়ে সালাম-সোহেল

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি
জ্বলতে থাকা দোকানের দিকে তাকিয়ে আছেন সালাম ও তাঁর চাচা সোহেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
জ্বলতে থাকা দোকানের দিকে তাকিয়ে আছেন সালাম ও তাঁর চাচা সোহেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর জুরাইন এলাকার ব্যবসায়ী আব্দুস সালামের জীবনের সব স্বপ্ন মুহূর্তেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কেরানীগঞ্জের আগানগরে জাবালে নূর টাওয়ারে লাগা ভয়াবহ আগুনে তাঁর ছয়টি দোকান, কোটি টাকার বেশি শীতের কাপড় ও বাকিতে কেনা মালপত্র পুড়ে গেছে।

ভোর ৪টার দিকে আগুনের খবর পেয়ে জুরাইন থেকে ছুটে এসে শুধু জ্বলতে থাকা দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না সালাম। আগুনের ভয়াবহতা ও ঘন ধোঁয়ার কারণে দোকানের ভেতরে ঢুকে কিছুই উদ্ধার করতে পারেননি তিনি। চোখের সামনে পুড়ে যেতে দেখেছেন বছরের পর বছরের কষ্টে গড়া সম্পদ।

সালামের ভাতিজা আব্দুল আজিজ বলেন, আগের দিনই প্রায় ৬০ লাখ টাকার শীতের পোশাক এনে জাবালে নূর টাওয়ারের আন্ডারগ্রাউন্ড গুদামে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এক রাতের ব্যবধানে আগুন সবকিছু কেড়ে নিয়েছে।

এই ঘটনায় ভেঙে পড়েছেন সালামের চাচা ও ব্যবসায়িক অংশীদার সোহেল। তিনি বলেন, ‘আমি এখন এক কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার আর কিছুই নেই। বাবার জমি বিক্রি করে যে টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম, আজ সেই ব্যবসাই আমাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। সাক্ষাৎকার দিয়ে লাভ কী—আমার পুড়ে যাওয়া সম্পদ কে ফিরিয়ে দেবে?’

আগুনে সর্বস্ব হারিয়ে সালাম ও সোহেলের মতো অনেক ব্যবসায়ী এখন দিশেহারা। চোখের সামনে পুড়ে যাওয়া দোকান ও মালপত্রের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস আর কান্না ছাড়া তাঁদের কিছুই করার নেই।

জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ও গতি তৈরি করে গেছেন আল্লামা সাঈদী: সাদিক কায়েম

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া শহীদ জিয়া মাঠে গতকাল বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি সাদিক কায়েম। ছবি: আজকের পত্রিকা
পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া শহীদ জিয়া মাঠে গতকাল বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি সাদিক কায়েম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি সাদিক কায়েম বলেছেন, ‘আজ যে জুলাই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, সেই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা ও গতি তৈরি করে গেছেন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (রহ.)। আগ্রাসন, দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজকের তরুণ প্রজন্ম যে সংগ্রাম করছে, তার বীজ তিনি বপন করে গেছেন। এ কারণেই এ প্রজন্ম তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।’

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া শহীদ জিয়া মাঠে পিরোজপুর যুব উন্নয়ন সোসাইটির আয়োজনে আন্তর্জাতিক কিরাত সম্মেলনে প্রধান বক্তার বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সাদিক কায়েম বলেন, ‘২০২৩ সালে যেদিন আল্লামা সাঈদী মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন আমরা তাঁর কফিন ধরে শপথ করেছিলাম—যারা তাঁকে অন্যায়ভাবে কারাবন্দী রেখেছিল, তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাব। সেদিন দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ শোকে ভেঙে পড়েছিল।’

সাদিক কায়েম আরও বলেন, ‘ঢাকায় তাঁর জানাজা আদায়ের চেষ্টা করা হলেও বাধা দেওয়া হয়। পরে পিরোজপুরে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে আমরা তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করি।’

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পিরোজপুর যুব উন্নয়ন সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা ও জামায়াতে ইসলামীর প্রয়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছেলে শামীম সাঈদী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সভাপতি আফজাল হোসাইন শোয়াইব।

আন্তর্জাতিক কিরাত সম্মেলনে ইরান, ফিলিপাইন, মিসর ও বাংলাদেশের কারিরা অংশ নেন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম, জামায়াতে ইসলামী পিরোজপুর জেলা আমির অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসাইন ফরিদ, ভান্ডারিয়া উপজেলা আমির মো. আমীর হোসাইনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

