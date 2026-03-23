Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে একজনের মৃত্যু

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে একজনের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার গাবতলীতে মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে গাবতলী উপজেলার রামেশ্বরপুর ইউনিয়নের সাঘাটিয়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম শাহিনুর ইসলাম (৪৫)। তিনি ওই গ্রামের মৃত তোফাজ্জল হোসেন তোজামের ছেলে।

গাবতলী মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আব্দুর রাজ্জাক জানান, শাহিনুর ইসলাম নিজের বাড়ির পাশের একটি ডোবা থেকে সাবমার্সিবল পাম্পের মাধ্যমে পানি সেচ করে মাছ ধরছিলেন। কাজ শেষে বৈদ্যুতিক তার গোছানোর সময় তিনি বিদ্যুতায়িত হন। এ সময় আশপাশের লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে গাবতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার চেষ্টা করে। তবে পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আব্দুর রাজ্জাক আরও বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

গাবতলী (বগুড়া)বগুড়া সদরবিদ্যুতায়িতবগুড়া জেলা
