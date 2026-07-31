Ajker Patrika
En
বগুড়া

শেরপুরে বিস্ফোরক মামলায় সাবেক যুবলীগ সভাপতিসহ গ্রেপ্তার ২

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি 
আপডেট : ৩১ জুলাই ২০২৬, ১৯: ২৫
শেরপুরে বিস্ফোরক মামলায় সাবেক যুবলীগ সভাপতিসহ গ্রেপ্তার ২
বগুড়ার শেরপুরে বিএনপির কর্মসূচিতে হামলা ও ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগে করা একটি মামলায় আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার শেরপুরে বিএনপির কর্মসূচিতে হামলা ও ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগে করা একটি মামলায় আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার পৃথক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের বগুড়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন, উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি মো. মোমিনুর রহমান (৫০) এবং সীমাবাড়ী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য মো. আব্দুল হাকিম (৫০)। মোমিনুর রহমান ভবানীপুর গ্রামের মৃত অলিমুদ্দিন আকন্দের ছেলে এবং আব্দুল হাকিম টাকাধুকুরিয়া গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর বিএনপির একটি কর্মসূচিতে হামলা ও ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগে আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ২০২৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর শেরপুর থানায় বিস্ফোরক আইনে মামলাটি করেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম। মামলায় ১৪১ জনের নাম উল্লেখের পাশাপাশি আরও ৩০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া দুই নেতা ওই মামলার আসামি।

শেরপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আজ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মঈনুদ্দিন বলেন, ‘বিস্ফোরক ও সহিংসতার ঘটনায় হওয়া মামলার পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

বগুড়াশেরপুরবিএনপিককটেলমামলাগ্রেপ্তারজেলার খবরআওয়ামী লীগবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত