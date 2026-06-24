শ্রমিক লীগ নেতাকে মারধরের পর পুলিশে সোপর্দ

বগুড়ার ধুনট উপজেলা শ্রমিক লীগ নেতা আবু হাসান সাগরকে মারধরের পর পুলিশের কাছে সোপর্দ করার অভিযোগ উঠেছে যুবদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে যুবদলের নেতা-কর্মীরা তাঁকে যমুনা নদীর শিমুলবাড়ি বাঁধ এলাকা থেকে আটক করে ভান্ডারবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের ভেতর একটি কক্ষে আটকে রেখে মারধর করেন।
পরে রাত ৯টার দিকে তাঁকে পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়। আজ বুধবার দুপুরে পুলিশ তাঁকে একটি বিস্ফোরক আইনে করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়।
আবু হাসান সাগর উপজেলা শ্রমিক লীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও ভান্ডারবাড়ি ইউনিয়নের শিমুলবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা জহুরুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের গোপালনগর ইউনিয়ন কমিটি ও ছাত্রলীগের নেত-কর্মীরা সংঘবদ্ধ হয়ে গত ৩০ নভেম্বর রাত ২টার দিকে চৌকিবাড়ি ইউনিয়নের ভুবনগাঁতী উত্তরপাড়া তিনমাথা এলাকায় মশাল মিছিল বের করেন। মিছিলকারীরা সেখানে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওই এলাকায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন।
এই ঘটনায় ১০ ডিসেম্বর গোপালনগর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রাজু আহম্মেদ বাদী হয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ৩৫ জন নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ৬০ থেকে ৭০ জনকে আসামি করে মামলা করেন। ওই মামলায় শ্রমিক লীগ নেতা আবু হাসান সাগরকে অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এদিকে সাগরের পরিবারের দাবি, ভান্ডারবাড়ি ইউনিয়নের যুবদলের নেতা-কর্মীরা তাঁকে আটক রেখে মারধর করার পর পুলিশে দিয়েছেন।
ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, আবু হাসান সাগরকে ধুনট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পরে বিস্ফোরক আইনে করা একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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