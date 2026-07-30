শেরপুরে বাসচাপায় অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যের মৃত্যু

বগুড়ার শেরপুরে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে যাত্রীবাহী একটি বাসের চাপায় শাজাহান আলী (৬৫) নামের এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার শাহবন্দেগী ইউনিয়নের সেরুয়া বটতলা এলাকায় ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সেনাসদস্য ওই এলাকার বাসিন্দা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে শাজাহান আলী মহাসড়কের পূর্ব পাশ থেকে পশ্চিম পাশে পার হচ্ছিলেন। এ সময় রংপুর থেকে ঢাকাগামী একটি দ্রুতগতির যাত্রীবাহী বাস তাঁকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর বাসটি দ্রুত ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায়। খবর পেয়ে শেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা মরদেহ উদ্ধার করে। পরে আইনি প্রক্রিয়ার জন্য মরদেহটি শেরপুর হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
শেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন কর্মকর্তা বখতিয়ার উদ্দিন বলেন, ‘খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক আইয়ুব আলী বলেন, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর সিরাজগঞ্জের যমুনা সেতু এলাকা থেকে ঘাতক বাসটি জব্দ করা হয়েছে। এ সময় চালককেও আটক করা হয়। বাসটি রংপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাচ্ছিল। জব্দকৃত বাস ও আটক চালককে শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে আনা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
নেত্রকোনার মদন উপজেলায় ১১ বছর বয়সী এক শিশুর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় এবার সদ্য জন্ম নেওয়া নবজাতকের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এর আগে, মামলার অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষক আমান উল্লাহ মাহমুদী সাগরের ডিএনএ নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছিল।২৬ মিনিট আগে
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে গৌরীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিল চন্দ্র শর্ম্মার অবসর উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তারা তাঁকে অঞ্চলের শিক্ষার “আলোকবর্তিকা” হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ রবিন মিয়া।৩৬ মিনিট আগে
পাবনা জেলার নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আবু আশ্রাফ। একই দিন বিদায়ী পুলিশ সুপার মো. ছুফি উল্লাহকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে পাবনা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে বিদায়ী পুলিশ সুপার মো. ছুফি উল্লাহর কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আবু আশ্রাফ।৪১ মিনিট আগে
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার বাড়াকান্দি রেলওয়ে মাঠে রেফারির প্রথম বাঁশি বাজতেই যেন সময় উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করল। বয়স এখন কারও ৫৫, কারও ৬০, আবার কারও ৬৫। কিন্তু বল গড়াতেই বয়স যেন কোথাও মিলিয়ে গেল। দৌঁড়, পাস, হাসি, গোলের উল্লাস সব মিলিয়ে মাঠজুড়ে ফিরে এল বহুদিন আগের সেই শৈশব।১ ঘণ্টা আগে