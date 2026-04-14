বগুড়ায় মাদক ও দেশীয় অস্ত্রসহ যুবক গ্রেপ্তার

বগুড়া শহরের নিশিন্দারা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদক ও দেশীয় অস্ত্রসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
ডিবি সূত্রে জানা যায়, মাদক ও অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যে বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে ডিবির একটি দল আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বেলা আড়াইটার দিকে শহরের নিশিন্দারা খাঁ পাড়া এলাকার আলিফ লাম মিম ছাত্রাবাসের একটি কক্ষ এবং সংলগ্ন ইউক্যালিপটাসের বাগানে অভিযান চালায়। এ সময় নিশিন্দারা এলাকার মাদক কারবারি মো. আলামিনকে (২৫) গ্রেপ্তার করা হয়।
অভিযানে তাঁর কাছ থেকে ১৪ বোতল ফেয়ারডিল মাদক, একটি চায়নিজ কুড়াল, দুটি হাঁসুয়া, একটি চাপাতি, একটি বার্মিজ চাকু, একটি দেশীয় চাকু এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি বিশেষ মুখোশ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, উদ্ধার করা আলামত জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার আলামিনের বিরুদ্ধে বগুড়া সদর থানায় মাদক ও অস্ত্র আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।
