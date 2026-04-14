Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় মাদক ও দেশীয় অস্ত্রসহ যুবক গ্রেপ্তার

বগুড়া প্রতিনিধি
মাদক ও দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার মো. আলামিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়া শহরের নিশিন্দারা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদক ও দেশীয় অস্ত্রসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

ডিবি সূত্রে জানা যায়, মাদক ও অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যে বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে ডিবির একটি দল আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বেলা আড়াইটার দিকে শহরের নিশিন্দারা খাঁ পাড়া এলাকার আলিফ লাম মিম ছাত্রাবাসের একটি কক্ষ এবং সংলগ্ন ইউক্যালিপটাসের বাগানে অভিযান চালায়। এ সময় নিশিন্দারা এলাকার মাদক কারবারি মো. আলামিনকে (২৫) গ্রেপ্তার করা হয়।

অভিযানে তাঁর কাছ থেকে ১৪ বোতল ফেয়ারডিল মাদক, একটি চায়নিজ কুড়াল, দুটি হাঁসুয়া, একটি চাপাতি, একটি বার্মিজ চাকু, একটি দেশীয় চাকু এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি বিশেষ মুখোশ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, উদ্ধার করা আলামত জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার আলামিনের বিরুদ্ধে বগুড়া সদর থানায় মাদক ও অস্ত্র আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

বগুড়া সদরগ্রেপ্তারমাদকরাজশাহী বিভাগজেলার খবরযুবক
মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি-স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনা প্রেসিডেন্টের চার প্রস্তাব

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

আমেরিকার খাল-বিল এশিয়ান কার্পের দখলে, আতঙ্কে হেলমেট পরছেন জেলেরা

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

পাম্পে তেল নিতে এসে জরিমানা গুনলেন ৯ চালক

শিবচরে মানব পাচার মামলায় পুত্রবধূ ও শ্বশুর গ্রেপ্তার

আরব আমিরাতে বাংলাদেশি যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি হত্যা

কুষ্টিয়ায় পীরকে হত্যা: সাবেক শিবির নেতার হুকুমে হামলা চালায় আসামিরা

