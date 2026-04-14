চবি শিক্ষার্থীর ওপর হামলা, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্রতিবাদ করায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) মেরিন সায়েন্স বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসানের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেটে ৭ টাকার ভাড়া ১০ টাকা নেওয়াকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটে। অতিরিক্ত ভাড়া দিতে রাজি না হওয়ায় হাসান নামের এক সিএনজিচালিত অটোচালক শিক্ষার্থী মেহেদী হাসানের ওপর হামলা চালান। এ সময় তাঁকে কিলঘুষি মেরে রক্তাক্ত করা হয়।
এই ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্ট এলাকার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোহাম্মদ আল ফোরকান ঘটনাস্থলে আসেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন শিক্ষার্থীরা।
এই ঘটনায় শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হচ্ছে মঙ্গলবার রাতের মধ্যে হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করতে হবে ও গ্রেপ্তার হওয়ার আগপর্যন্ত ১ নম্বর গেট থেকে জিরো পয়েন্ট রোডে অটোরিকশা চলাচল বন্ধ থাকবে।
চবি মেডিকেলের চিকিৎসক মোস্তফা কামাল হোসেন বলেন, ওই শিক্ষার্থীর শরীরের অনেক জায়গায় কাটাছেঁড়ার দাগ পাওয়া গেছে। তিনি শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা পেয়েছেন।
চবি শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন, ‘মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসানের ওপর অটোরিকশার ড্রাইভার কর্তৃক যে হামলা হয়েছে, আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। আমাদের দাবি, দ্রুত সময়ের মধ্যে আসামিকে গ্রেপ্তার করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ চক্রাকারে বাস চালু করার জন্য।’
ছাত্র সংসদের জিএস সাইদ বিন হাবিব বলেন, পয়লা বৈশাখে বাড়তি ভিড়ের সুযোগে ৭ টাকার ভাড়া ১০ টাকা চাইলে মেহেদী প্রতিবাদ করেন। এতে তাঁকে মারধর করে অটোরিকশার চালক নামধারী সন্ত্রাসীরা। তাদের একটি অংশ মাদক আনা, ভাড়া সিন্ডিকেটসহ নানা অপকর্মে জড়িত। হামলাকারীকে রাতের মধ্যে গ্রেপ্তারের আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার না হলে আবার অবরোধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
এ বিষয়ে চবি উপাচার্য ড. মোহাম্মদ আল ফোরকান বলেন, ‘যেই অটোচালক আমাদের শিক্ষার্থীকে আহত করেছে, সে গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ধরনের সিএনজি অটো চলাচল বন্ধ থাকবে। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের নিজস্ব পরিবহন চক্রাকারে চলবে। বিষয়টি সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’
নওগাঁর ধামইরহাটে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্যাপন করেছে উপজেলা প্রশাসন। দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকাল থেকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ভিড় জমায় হাজারো মানুষ। উৎসবের আমেজে পুরুষেরা রঙিন পাঞ্জাবি ও গামছা এবং নারীরা লাল পাড়ের শাড়ি ও বাহারি ফুলে সেজে১০ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে ‘রেড গ্রাস’ বা ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ পরিচয়ে আমদানি করা প্রায় ৮ কোটি টাকা মূল্যের জাফরান আটক করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। শুল্ক ফাঁকি দিতে উচ্চমূল্যের এই জাফরানকে সাধারণ পণ্য হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে আনা হয়েছিল।১৩ মিনিট আগে
নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার কাদরা ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এর মধ্যে রয়েছে ৪ হাজার লিটার ডিজেল ও ১ হাজার ৫০০ লিটার পেট্রল। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার হাওরের ধানখেতে পাওয়া গলিত লাশের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি হলেন উপজেলার বরান্তর গ্রামের মুক্তু মিয়া (৬৫)। পাঁচ-ছয় দিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তবে মৃত্যুর কারণ জানতে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে