‎যাত্রাবাড়ী থানার অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৬ জন গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‎ডিএমপির যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ডিএমপি। ‎

‎গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. সাজ্জাত হোসেন (২৯), মো. সায়েম হোসেন (২৩), জনি চন্দ্র (৪৬), মো. সেলিম (৫৮), মো. সম্রাট মোল্লা ওরফে জালাল (২৮), জাহিদ (২২), মাজহারুল ইসলাম (৩৬), আনিসুর রহমান (৪৬), মো. রাকিবুল হোসেন (৩৬), মো. শাকিল (২১), মো. ফাহিম (২০), শামীম (২৩), মো. ইব্রাহিম (১৮), মো. নাহিদ হাসান (২৬), শাহীন শেখ (৩০) ও মো. মহরব আলী সুমন (২৬)। ‎

‎যাত্রাবাড়ী থানা সূত্রে জানা যায়, আজ যাত্রাবাড়ী থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় চারজন, পুরোনো মামলায় পাঁচজন ও মোবাইল কোর্টে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ‎গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

