Ajker Patrika
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বগুড়া

মধ্যরাতে বিকল ট্রাকে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা, নিহত ২

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৩ আগস্ট ২০২৬, ১১: ০৩
মধ্যরাতে বিকল ট্রাকে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা, নিহত ২

বগুড়ার শেরপুরে ঢাকা–বগুড়া মহাসড়কে বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। নিহত দুজনের একজন বাসের চালকের সহকারী (হেলপার) এবং অন্যজন যাত্রী।

গতকাল রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ছোনকা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার জাহানপুর গ্রামের বাসিন্দা ও যমুনা লাইন পরিবহনের বাসের হেলপার নয়ন (৩৮) এবং একই উপজেলার চাঁনপুরি গ্রামের বাসিন্দা মাসুদুর রহমান (৩৮)। মাসুদুর রহমান পেশায় কাঁচামাল ব্যবসায়ী ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ছোনকা এলাকায় একটি ট্রাক বিকল হয়ে মহাসড়কে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় জয়পুরহাট থেকে ঢাকাগামী যমুনা লাইন পরিবহনের একটি বাস ট্রাকটির পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই বাসের হেলপার নয়ন ও যাত্রী মাসুদুর রহমান নিহত হন। দুর্ঘটনায় বাসের আরও অন্তত সাতজন যাত্রী আহত হন।

খবর পেয়ে শেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে হতাহতদের উদ্ধার করেন। আহতদের বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। নিহত দুজনের মরদেহ শেরপুর হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) সাজ্জাদুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দ্রুতগতির কারণে বাসচালক বিকল ট্রাকটি দেখতে না পেরে পেছন থেকে ধাক্কা দেন। দুর্ঘটনার পর বাস ও ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।

শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক আইয়ুব আলী বলেন, আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিহতদের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

বগুড়াদুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগশেরপুর(বগুড়া)জেলার খবরমহাসড়ক
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