সিরাজদিখানে ভিমরুলের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় ভিমরুলের কামড়ে রাফসান নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের উত্তর কুসুমপুর গ্রামের চৌকিদারপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাফসান (৪) ওই গ্রামের আরশের আলীর ছেলে।
পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকালে বাড়ির পাশের একটি ঝোপে খেলছিল রাফসান। একপর্যায়ে সে পাতাযুক্ত একটি ডাল টান দিলে সেখানে থাকা ভিমরুলের চাক থেকে একযোগে অসংখ্য ভিমরুল বের হয়ে তাকে আক্রমণ করে। এতে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ভিমরুলের কামড় লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার চোখ-মুখ ফুলে যায় এবং একপর্যায়ে সে অচেতন হয়ে পড়ে।
পরে স্বজনেরা দ্রুত তাকে সিরাজদিখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
সিরাজদিখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. তাইফুল হক বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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