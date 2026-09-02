Ajker Patrika
En
পটুয়াখালী

পটুয়াখালীতে পানি সরবরাহ ব্যাহত, পৌর কর্তৃপক্ষের দুঃখপ্রকাশ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ৪২
পটুয়াখালীতে পানি সরবরাহ ব্যাহত, পৌর কর্তৃপক্ষের দুঃখপ্রকাশ

পটুয়াখালী পৌর এলাকায় ঘন ঘন লোডশেডিং এবং বিদ্যুৎ সরবরাহে লো-ভোল্টেজের কারণে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে পৌরসভার পানির লাইনের সম্মানিত গ্রাহকেরা সাময়িক অসুবিধার মুখে পড়েছেন।

আজ বুধবার পটুয়াখালী পৌরসভার প্রশাসক মো. তারেক হাওলাদার স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিদ্যুৎ সরবরাহব্যবস্থা স্বাভাবিক হলে আবার পরিমিত পরিমাণে পানি উত্তোলন ও সরবরাহ করা সম্ভব হবে। সাময়িক এই অসুবিধার জন্য পটুয়াখালী পৌর কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করেছে।

পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন যাবত পটুয়াখালী শহরে প্রতিদিন ৮-১০ বার লোডশেডিং হয়। এ কারণে পানি উত্তোলন ব্যাহত হচ্ছে। এই ঘোষণার বিষয়টি পৌরসভার সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ১ ও ২ সেপ্টেম্বর মাইকিং করে প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

পটুয়াখালীবিদ্যুৎঢাকা বিভাগজেলার খবরপানি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত