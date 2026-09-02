Ajker Patrika
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নাটোর

লালপুরে নগদ টাকাসহ ৫ জুয়াড়ি আটক

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ৫৪
লালপুরে নগদ টাকাসহ ৫ জুয়াড়ি আটক
নাটোরের লালপুরে অভিযান চালিয়ে আসর থেকে নগদ টাকাসহ পাঁচ জুয়াড়িকে আটক করেছে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের লালপুরে অভিযান চালিয়ে আসর থেকে নগদ টাকাসহ পাঁচ জুয়াড়িকে আটক করেছে পুলিশ। আজ বুধবার আদালতের মাধ্যমে তাঁদের নাটোর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার দুড়দুড়িয়া ইউনিয়নের জয়রামপুর গ্রামে একটি আমবাগানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার দুড়দুড়িয়া ইউনিয়নের বেরিলাবাড়ি গ্রামের আবদুল গফুরের ছেলে সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মতিউর রহমান (৬৫) ও এলাহি প্রামাণিকের ছেলে আবদুল মালেক (৪০), রামপাড়া গ্রামের জফির মণ্ডলের ছেলে জিয়াউর রহমান (৪০), জয়রামপুর গ্রামের মজিদের ছেলে জাহিদুল ইসলাম (৩৫) এবং গোলজারের ছেলে বাবুল (৩৩)।

থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে পুলিশ জয়রামপুর গ্রামের একটি আমবাগানের ভেতর অভিযান চালায়। এ সময় পাঁচ জুয়াড়িকে আটক করে পুলিশ। পরে সেখান থেকে জুয়া খেলায় ব্যবহৃত আটটি মোবাইল ফোন, নগদ ২২ হাজার ২৩০ টাকাসহ বিভিন্ন আলামত জব্দ করা হয়।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম পলাশ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জুয়া প্রতিরোধ আইনে একটি নিয়মিত মামলা হয়েছে। আজ দুপুরে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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