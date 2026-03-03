Ajker Patrika
বগুড়া

আদালতে হাজিরা দিতে আসা যুবককে অপহরণ, যুবদল নেতা বহিষ্কার

বগুড়া প্রতিনিধি
আদালতে হাজিরা দিতে আসা যুবককে অপহরণ, যুবদল নেতা বহিষ্কার
রায়হান শরীফ মাসুম। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ায় আদালতে হাজিরা দিতে আসা নয়ন নামের এক যুবককে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। তাঁকে উদ্ধার করতে যাওয়া শ্রমিক দল নেতাকেও আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ শহরের জলেশ্বরীতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে।

গতকাল সোমবার ঘটনাটি ঘটলেও মঙ্গলবার অভিযুক্ত ব্যক্তি শহর যুবদলের সহসভাপতি রায়হান শরীফ মাসুমকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলীয় সব পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

ভুক্তভোগী বগুড়া শহর শ্রমিক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম জানান, তাঁর স্ত্রীর আত্মীয় নয়ন একটি লেনদেন-সংক্রান্ত মামলায় দুপচাচিয়া থেকে সোমবার বগুড়ার আদালতে হাজিরা দিতে আসেন।

হাজিরা শেষে আদালত চত্বর থেকে যুবদল নেতা মাসুমের নেতৃত্বে একদল লোক তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। পরে শহরের জলেশ্বরীতলা এলাকায় একটি ভবনের তিনতলায় আটকে রেখে মারধর করা হয়। বিষয়টি জানতে পেরে তিনি ঘটনাস্থলে গেলে তাঁকেও আটক করে মারধর করা হয়।

তিনি আরও বলেন, কাহালু উপজেলার রেজাউল নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে দুপচাচিয়া উপজেলার বাসিন্দা নয়নের টাকা লেনদেন-সংক্রান্ত মামলা চলমান। সেই মামলায় সোমবার হাজিরা দিতে আসেন নয়ন। রেজাউলের পক্ষ নিয়ে যুবদল নেতা মাসুম পাওনা টাকা আদায় করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়নকে আদালত চত্বর থেকে তুলে নিয়ে যান।

সন্ধ্যার আগে খবর পেয়ে সদর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে। তবে অভিযুক্ত যুবদল নেতা রায়হান শরীফ মাসুমকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

এদিকে ঘটনার পর থেকে যুবদল নেতা রায়হান শরীফ মাসুম আত্মগোপন করেছেন। মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় এ ঘটনায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

জানতে চাইলে বগুড়া শহর যুবদল সভাপতি আহসান হাবিব মমি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনাটি জানার পরপরই জেলা যুবদলের নেতাদের অবহিত করা হয়। আজ (মঙ্গলবার) জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক সাজু আহম্মেদ রবি স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে রায়হান শরীফ মাসুমকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলীয় সব পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বগুড়া সদর থানার তদন্ত কর্মকর্তা মাহফুজ আলম বলেন, পুলিশ অপহৃত নয়ন এবং তাঁর আত্মীয় শ্রমিক দল নেতা শহিদুল ইসলামকে উদ্ধার করেছে। এ সময় সেখানে অন্য কাউকে পাওয়া যায়নি। অপহরণের ঘটনায় নেতৃত্ব দেওয়া যুবদল নেতা মাসুমসহ জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

নির্যাতনবগুড়া সদরপুলিশরাজশাহী বিভাগআদালতজেলার খবরঅপহরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

‘লিবিয়া মডেল’ কাজ করছে না ইরানে, বুমেরাং হলো খামেনি হত্যা

‘লিবিয়া মডেল’ কাজ করছে না ইরানে, বুমেরাং হলো খামেনি হত্যা

প্রশাসনের সভায় এমপির বউ, ইউএনও-এসি ল্যান্ড বদলি

প্রশাসনের সভায় এমপির বউ, ইউএনও-এসি ল্যান্ড বদলি

৩৫ হাজারের ইরানি ড্রোন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ৪০ লাখ ডলার

৩৫ হাজারের ইরানি ড্রোন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ৪০ লাখ ডলার

ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে না স্পেন, চলে গেল মার্কিন যুদ্ধবিমান

ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে না স্পেন, চলে গেল মার্কিন যুদ্ধবিমান

সম্পর্কিত

পটুয়াখালীতে ব্যাংক থেকে ছিনতাইকারী চক্রের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

পটুয়াখালীতে ব্যাংক থেকে ছিনতাইকারী চক্রের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

যশোরে ব্যবসায়ীকে অপহরণ, এক কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি

যশোরে ব্যবসায়ীকে অপহরণ, এক কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি

সুন্দরবনের বড় জাহাঙ্গীর বাহিনীর ডাকাত সদস্য আটক, অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার

সুন্দরবনের বড় জাহাঙ্গীর বাহিনীর ডাকাত সদস্য আটক, অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার

বিকেএমইএ সভাপতিকে ‘ফ্যাসিস্ট’ আখ্যা দিয়ে মঞ্চে একত্রে বসলেন না এমপি

বিকেএমইএ সভাপতিকে ‘ফ্যাসিস্ট’ আখ্যা দিয়ে মঞ্চে একত্রে বসলেন না এমপি