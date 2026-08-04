Ajker Patrika
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বগুড়া

বগুড়ায় জমি বিরোধে সাবেক সেনাসদস্যকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় জমি বিরোধে সাবেক সেনাসদস্যকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
জমি বিরোধে সাবেক সেনাসদস্যকে পিটিয়ে হত্যা। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে মোসলেম উদ্দিন প্রামাণিক (৬২) নামে এক সাবেক সেনাসদস্যকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

সোমবার (৩ আগস্ট) রাতে উপজেলার কাজলা ইউনিয়নের পাকুড়িয়া গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত মোসলেম উদ্দিন উপজেলার কাজলা ইউনিয়নের পাকুড়িয়া চর গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নান প্রামাণিকের ছেলে।

নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের দুদু সরকারের ছেলে নান্টু সরকারের সঙ্গে মোসলেম উদ্দিনের জমি ও গোচারণ ভূমি বিক্রি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল।

সোমবার রাত ৮টার দিকে পাকুড়িয়া বাজার থেকে চা খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে নান্টু সরকারের নেতৃত্বে কয়েকজন তাঁর পথরোধ করে হামলা চালায় বলে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। এ সময় দেশীয় অস্ত্র ও লোহার রড দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে সারিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে রাত ১টার দিকে তাঁকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহতের ভাই ও কাজলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শাহজাহান আলী বলেন, তাঁর ভাই শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। গোচারণ ভূমি বিক্রি নিয়ে নান্টু সরকারের লোকজনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলছিল। সেই বিরোধের জেরেই তাঁর ওপর হামলা করা হয়েছে বলে তাঁদের ধারণা।

সারিয়াকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ ফ ম আসাদুজ্জামান বলেন, সাবেক সেনাসদস্যের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। মরদেহ পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

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