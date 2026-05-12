সিলেটে হামের উপসর্গ আরও দুই শিশুর মৃত্যু

সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সিলেট বিভাগে হাম ও হামের উপসর্গে মৃত শিশুর সংখ্যা দাঁড়ালো ২৮ জন। আজ মঙ্গলবার (১২ মে) স্বাস্থ্য বিভাগের সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় এ তথ্য জানিয়েছে। মারা যাওয়া শিশুরা হলো সিলেট সদর উপজেলার কাজলশা গ্রামের ইকবালের মেয়ে ইকরা জান্নাত (৭ মাস) এবং সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার লামা ডিস্কোবারি গ্রামের শাকিল আহমেদের ছেলে মারওয়ান আহমেদ (১০ মাস)।
একই সময়ে বিভাগজুড়ে আরও ৫৪ শিশু হামের উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছে। আজ সকাল পর্যন্ত এ বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ২৮৯ জন হাম সন্দেহভাজন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে।
এদিকে, হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রোগীর চাপ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতালগুলো। হামের জন্য বিশেষায়িত একশ’ শয্যার শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতাল এখন কার্যত রোগীতে উপচে পড়েছে। নির্ধারিত আসনের চেয়ে বেশি রোগী ভর্তি থাকায় এক শয্যায় একাধিক শিশুকে রেখে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে।
স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বাড়তে থাকায় হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করছে।
শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডা. মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, ``এখন যে রোগীগুলো হাসপাতালে আমরা পাচ্ছি; তাদের অবস্থা বেশ জটিল। অনেকেরই হার্ট ফেইলিউর, শকসহ নানা জটিলতা রয়েছে। এর মাঝে শয্যা সংকট তো আছেই। সব মিলিয়ে চিকিৎসা দিতে আমাদের বেশ বেগ পোহাতে হচ্ছে।'
আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে সিলেটে এবার কমছে অস্থায়ী পশুর হাটের সংখ্যা। গত বছর যেখানে জেলা ও মহানগরে ৭৪টি পশুর হাট ছিল, সেখানে এবার ৫৫টি হাট বসার প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সিলেট সিটি করপোরেশন (সিসিক) এবার নগরীতে পাঁচটি অস্থায়ী হাটের ইজারা দিতে দরপত্র আহ্বান করেছে।৪ মিনিট আগে
সৈয়দপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ শেরেবাংলা সড়কের সংস্কার ও প্রশস্তকরণের কাজ শুরু হয়েছে। সড়কটি ১৫ থেকে ২৪ ফুট প্রশস্ত করা হবে। কিন্তু সড়কে বিদ্যুতের ১৫টি খুঁটি রেখেই কাজ করছেন সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার। এতে সড়কে যান চলাচলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।৯ মিনিট আগে
টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় মৌলভীবাজারের বিভিন্ন হাওরাঞ্চলে বোরো ধানের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পরিস্থিতি ও সরকারি সহায়তা কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক। আজ মঙ্গলবার (১২ মে) দুপুরে জেলার রাজনগর উপজেলার কা১৩ মিনিট আগে
খুলনায় কিশোর গ্যাংয়ের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে সোনাডাঙ্গা থানা-পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি চায়নিজ কুড়াল, একটি ধাতব পাঞ্চ ও একটি স্কুলব্যাগ উদ্ধার করা হয়।২১ মিনিট আগে