Ajker Patrika
সিলেট

সিলেটে হামের উপসর্গ আরও দুই শিশুর মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে হামের উপসর্গ আরও দুই শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সিলেট বিভাগে হাম ও হামের উপসর্গে মৃত শিশুর সংখ্যা দাঁড়ালো ২৮ জন। আজ মঙ্গলবার (১২ মে) স্বাস্থ্য বিভাগের সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় এ তথ্য জানিয়েছে। মারা যাওয়া শিশুরা হলো সিলেট সদর উপজেলার কাজলশা গ্রামের ইকবালের মেয়ে ইকরা জান্নাত (৭ মাস) এবং সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার লামা ডিস্কোবারি গ্রামের শাকিল আহমেদের ছেলে মারওয়ান আহমেদ (১০ মাস)।

একই সময়ে বিভাগজুড়ে আরও ৫৪ শিশু হামের উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছে। আজ সকাল পর্যন্ত এ বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ২৮৯ জন হাম সন্দেহভাজন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এদিকে, হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রোগীর চাপ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতালগুলো। হামের জন্য বিশেষায়িত একশ’ শয্যার শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতাল এখন কার্যত রোগীতে উপচে পড়েছে। নির্ধারিত আসনের চেয়ে বেশি রোগী ভর্তি থাকায় এক শয্যায় একাধিক শিশুকে রেখে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বাড়তে থাকায় হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করছে।

শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডা. মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, ``এখন যে রোগীগুলো হাসপাতালে আমরা পাচ্ছি; তাদের অবস্থা বেশ জটিল। অনেকেরই হার্ট ফেইলিউর, শকসহ নানা জটিলতা রয়েছে। এর মাঝে শয্যা সংকট তো আছেই। সব মিলিয়ে চিকিৎসা দিতে আমাদের বেশ বেগ পোহাতে হচ্ছে।'

বিষয়:

সিলেট জেলাজেলা প্রশাসকমৃত্যুহাসপাতালসিলেট বিভাগশিশুহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

সম্পর্কিত

সিলেটে এবার কমছে অস্থায়ী পশুর হাট: ৫৫ হাটের প্রস্তুতি

সিলেটে এবার কমছে অস্থায়ী পশুর হাট: ৫৫ হাটের প্রস্তুতি

সড়কে ১৫ বিদ্যুতের খুঁটি রেখে চলছে সংস্কার, দুর্ঘটনার শঙ্কা

সড়কে ১৫ বিদ্যুতের খুঁটি রেখে চলছে সংস্কার, দুর্ঘটনার শঙ্কা

হাওরাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও মৎস্যজীবীদের তালিকা প্রস্তুত হচ্ছে: জেলা প্রশাসক

হাওরাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও মৎস্যজীবীদের তালিকা প্রস্তুত হচ্ছে: জেলা প্রশাসক

খুলনায় কিশোর গ্যাংয়ের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

খুলনায় কিশোর গ্যাংয়ের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার