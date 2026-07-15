ইয়াবার মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানায় করা ইয়াবার মামলায় মো. মামুন (৩১) নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
আজ বুধবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ মো. আবু শামীম আজাদ এই রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মো. মামুন মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার হোগলাকান্দি গ্রামের আব্দুর রশীদের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় আসামি মো. মামুন পলাতক ছিল।
আদালতের পুলিশ পরিদর্শক আব্দুস সামাদ বলেন, ২০২৫ সালের ১৭ এপ্রিল সোনারগাঁয়ে ঝাউচল এলাকা থেকে মো. মামুনকে ৭ হাজার ইয়াবা বড়িসহ আটক করা হয়। সে কুমিল্লা থেকে মোটরসাইকেলযোগে ইয়াবা বড়ি বহন করে আসছিল। পরে ওই ঘটনায় সোনারগাঁ থানায় মামলা করা হয়। সেই মামলায় আদালত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এই রায় ঘোষণা করেন।
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