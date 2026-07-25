বিস্ফোরক মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় মশাল মিছিল থেকে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগে করা মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল লতিফকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার গোসাইবাড়ী ইউনিয়নের গুয়াডহরী গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ শনিবার গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম।
আব্দুল লতিফ ওই গ্রামের কছিম উদ্দিনের ছেলে এবং গোসাইবাড়ী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য।
পুলিশ জানায়, ২০২৫ সালের ১০ ডিসেম্বর গোপালনগর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি বাঁশপাতা গ্রামের রাজু আহম্মেদ বাদী হয়ে ধুনট থানায় বিস্ফোরক আইনে একটি মামলা করেন। মামলায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি টি আই এম নুরুন্নবী তারিক ও সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল সনিসহ ৩৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ৬০ থেকে ৭০ জনকে আসামি করা হয়।
এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ২০২৫ সালের ৩০ নভেম্বর দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা চৌকিবাড়ী ইউনিয়নের ভুবনগাঁতী উত্তরপাড়া তিনমাথা এলাকায় মশাল মিছিল বের করেন। এ সময় মিছিলকারীরা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করেন বলে অভিযোগ করা হয়।
ওসি আতিকুল ইসলাম বলেন, ছাত্রদল নেতার করা মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল লতিফকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে বগুড়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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