খেলতে গিয়ে খালে পড়ে নিখোঁজ, ২৪ ঘণ্টা পর মিলল শিশুর মরদেহ

বগুড়ার ধুনট উপজেলার আড়িয়ামারা খালের পানিতে তলিয়ে নিখোঁজ হওয়া মারজিয়া খাতুন (৬) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর আজ রোববার সকালে খালের পানিতে ভেসে ওঠে তার মরদেহ।
নিহত মারজিয়া খাতুন উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের নবীনগর গ্রামের মিজানুর রহমানের মেয়ে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নবীনগর এলাকার আড়িয়ামারা খালের দাবুর বাড়ি ঘাটে অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলছিল মারজিয়া। একপর্যায়ে সে পানিতে নামলে সাঁতার না জানায় খালের প্রবল স্রোতে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন তাৎক্ষণিকভাবে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে ফায়ার সার্ভিস ও রাজশাহী থেকে আসা একটি ডুবুরি দল বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চালালেও শিশুটির সন্ধান মেলেনি।
অবশেষে রোববার সকাল ১০টার দিকে নিখোঁজ হওয়ার স্থান থেকে কিছুটা দূরে বথুয়াবাড়ী এলাকায় খালের পানিতে মারজিয়ার মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা উদ্ধার করেন।
ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই ফায়ার সার্ভিস, ডুবুরি দল ও স্থানীয়রা উদ্ধার তৎপরতা চালিয়েছিল। তবে শনিবার তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। রোববার সকালে খাল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
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