ধুনটে গৃহবধূর মরদেহের পাশে কাঁদছিল ৩ মাসের শিশু, স্বামী-স্বজন পলাতক

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় স্বামীর বাড়ির বারান্দা থেকে নাম্মি আক্তার নিপা (২০) নামে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় মরদেহের পাশেই কান্নারত অবস্থায় পড়ে ছিল তাঁর তিন মাস বয়সী ছেলে নাহিদ। ঘটনার পর স্বামীসহ পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে মরদেহের পাশে রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে যান বলে অভিযোগ উঠেছে।
প্রতিবেশীরা শিশুটির কান্নার শব্দ শুনে নিপার বাবা-মাকে খবর দেন। তাঁরা ঘটনাস্থলে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।
এ ঘটনায় নিপার মা জোলেখা বেগম বাদী হয়ে ধুনট থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় তিন বছর আগে গাবতলী উপজেলার নশিপুর ইউনিয়নের বড়ইটালী গ্রামের লাল মিয়া প্রামাণিকের মেয়ে নাম্মি আক্তার নিপাকে ধুনট উপজেলার নিমগাছি ইউনিয়নের শিয়ালী গ্রামের ফরহাদ মোল্লার ছেলে বাহাদুর মোল্লা বিয়ে করেন। অভাব-অনটনের কারণে বিয়ের পর থেকেই তাঁদের দাম্পত্য জীবনে কলহ লেগে থাকত। এরই মধ্যে তাঁদের সংসারে জন্ম নেয় ছেলে নাহিদ।
১৫ জুলাই সকালে বাহাদুর মোল্লা স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে যান। সেখানে তাঁদের রেখে তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। পরদিন ১৬ জুলাই দুপুরে আবার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বিকেলে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে নিজ বাড়িতে ফেরেন। ওই দিন সন্ধ্যায় প্রতিবেশীরা নিপার পরিবারের সদস্যদের ফোন করে জানান, নিপা গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। একই সঙ্গে তাঁরা জানান, বাহাদুর মোল্লাসহ পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে মরদেহের পাশে রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন।
খবর পেয়ে রাতেই নিপার স্বজনেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা (এসআই) আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে মরদেহে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। নিহতের স্বামী দিনমজুর। পারিবারিক অশান্তির বিষয়টি জানা গেছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।’
ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, ‘অভাব-অনটনকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক কলহ ছিল বলে জানা গেছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকেও এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ করা হয়নি। তবে ঘটনার পর স্বামীসহ পরিবারের সদস্যরা পলাতক থাকায় বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
ঘটনার পর থেকে নিহতের স্বামীসহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা পলাতক থাকায় তাঁদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মাদকবিরোধী র্যালি করায় ইমাম হাসান নামের এক যুবককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে মাদক বিক্রেতা ও সেবীদের বিরুদ্ধে। গত বুধবার রাতে মোগরাপাড়া ইউনিয়নের কাবিলগঞ্জ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৩ মিনিট আগে
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে মোবাইলফোনে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ডের ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়ে সাপমরা খালে পড়ে আহাদ নূর (২৬) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার প্রায় দুই দিন পর শুক্রবার সকালে খাল থেকে তাঁর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।৫ মিনিট আগে
মন্ত্রী বলেন, ‘যারা মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, তাঁদের বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়নি। কারণ, গ্রামের অধিকাংশ পরিবারে মাসে ৭৫ ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় না। প্রান্তিক মানুষেরা যেন কষ্ট না পান, সেটিই আমরা বিবেচনায় রেখেছি।’৮ মিনিট আগে
বিক্ষোভকারীদের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে ‘গণহত্যার বিচার চাই’, ‘শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করতে হবে’ এবং ‘সাঈদ, ওয়াসিম, মুগ্ধ—শেষ হয়নি যুদ্ধ’সহ বিভিন্ন দাবি-সংবলিত লেখা দেখা যায়।১১ মিনিট আগে