হবিগঞ্জের সাতছড়িতে সড়ক ধসে বালুভর্তি ট্রাক খাদে

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সাতছড়ি এলাকায় সড়ক ধসে বালুভর্তি একটি ট্রাক খাদে পড়ে উল্টে গেছে। এতে চুনারুঘাট-মাধবপুর সড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। তবে দুর্ঘটনায় ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকারী অক্ষত রয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে বালুভর্তি ট্রাকটি সাতছড়ি সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ পিচঢালা সড়কের একটি অংশ ধসে পড়ে। এতে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গর্তে পড়ে উল্টে যায়। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সড়কের নিচ দিয়ে পানির প্রবাহ চলতে থাকায় ফাঁপা বা সুড়ঙ্গ তৈরি হয়েছিল। সময়মতো সংস্কার না করায় শেষ পর্যন্ত সড়কের ওই অংশ ধসে পড়ে এবং দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনার পর থেকে চুনারুঘাট-মাধবপুর সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দা, কর্মজীবী মানুষ ও যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অনেকেই বিকল্প সড়ক ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছেন। চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে সড়কটি বর্তমানে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সাতছড়ি বিট কর্মকর্তা মেহেদী হাসান বলেন, ‘নিরাপত্তার স্বার্থে আপাতত সড়কটি বন্ধ রাখা হয়েছে। যানবাহন চালকদের বিকল্প সড়ক ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
চুনারুঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) গালিব চৌধুরী বলেন, দুর্ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত ট্রাকটি উদ্ধার এবং সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ) এবং ফায়ার সার্ভিসকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অবহিত করা হয়েছে। এদিকে, স্থানীয়রা দ্রুত সড়কটি সংস্কার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে।
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