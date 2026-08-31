হাইমচরে ১৫ মামলার আসামি ‘কানা জসিম’ মাদকসহ গ্রেপ্তার

চাঁদপুরের হাইমচরে ১৫ মামলার এজাহারনামীয় আসামি ও তালিকাভুক্ত শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী মো. জসিম উদ্দিন ওরফে ‘কানা জসিম’কে ৫১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে হাইমচর উপজেলার দক্ষিণ আলগী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ সোমবার দুপুরে পুলিশ প্রহরায় তাঁকে চাঁদপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার জসিম উদ্দিনের বয়স ৪০ বছর। তিনি দক্ষিণ আলগী এলাকার ইব্রাহিম ভূঁইয়া বাড়ির আনোয়ার হোসেনের ছেলে।
পুলিশ জানায়, রোববার রাতে হাইমচর থানাধীন দক্ষিণ আলগী এলাকার হাইমচর পল্লী বিদ্যুৎ সাবস্টেশন অফিস থেকে টেককান্দিগামী সড়কের ইব্রাহিম ভূঁইয়া বাড়ির সামনে অভিযান চালানো হয়।
হাইমচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশনায় উপপরিদর্শক গোলাম মোস্তফা, প্রিয়লাল ঘোষ, সৌরভ দাশ ও সহকারী উপপরিদর্শক হান্নান উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় সন্দেহভাজন হিসেবে জসিম উদ্দিনকে আটক করে দেহ তল্লাশি করা হয়। তল্লাশিতে তাঁর পরিহিত লুঙ্গির ভেতর থেকে সাদা পলিথিনে মোড়ানো ৫১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশের দাবি।
ঘটনায় হাইমচর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।
হাইমচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ আলম জানান, জসিম উদ্দিন হাইমচর থানার একটি মামলার এজাহারনামীয় আসামি। তাঁর বিরুদ্ধে চুরি, ডাকাতি, মাদক ও দস্যুতাসহ মোট ১৫টি মামলা রয়েছে বলেও জানান তিনি।
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