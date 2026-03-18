Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কদ্বীপে মাইক্রোবাসের ধাক্কা, নিহত ৩

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৮ মার্চ ২০২৬, ১২: ২৩
বগুড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কদ্বীপে মাইক্রোবাসের ধাক্কা, নিহত ৩
আজ সকালে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ছোনকা কলেজ রোড এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার শেরপুরে যাত্রীবাহী একটি মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের ডিভাইডারে ধাক্কা দিলে তিনজন নিহত হন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন, যাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আজ বুধবার (১৮ মার্চ) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের শেরপুর উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের ছোনকা কলেজ রোড এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় চারজনকে উদ্ধার করে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে সেখানে আরও একজনের মৃত্যু হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও একজন মারা যান।

শেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার মো. বখতিয়ার হোসেন জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে একজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁদের অবস্থা গুরুতর ছিল।

শেরপুর হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মর্তুজা নূর বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মাইক্রোবাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা দেয়, যার ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটে। নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

বিষয়:

বগুড়াদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগশেরপুর(বগুড়া)জেলার খবর
