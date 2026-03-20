ভোলায় নিখোঁজ পুলিশ সদস্যের লাশ উদ্ধার

ভোলার লালমোহন উপজেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযানে অংশ নিতে গিয়ে মেঘনা নদীতে নিখোঁজ পুলিশ সদস্য ফখরুল ইসলামের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিখোঁজের দুই দিন পর দৌলতখান উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বটতলাসংলগ্ন এলাকায় নদীতে লাশটি ভেসে ওঠে। শুক্রবার (২০ মার্চ) সন্ধ্যার কিছু সময় আগে স্থানীয়রা মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়।
লালমোহন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. অলিউল ইসলাম খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। ভোলার পুলিশ সুপার মো. শহিদুল্লাহ কাওছার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছি।’
প্রসঙ্গত, গত বুধবার সন্ধ্যায় লালমোহন ইলিশ শিকারের দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন লক্ষ্যে উপজেলার মঙ্গল শিকদার এলাকায় মেঘনা নদীতে মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযানে দায়িত্ব পালনকালে একটি স্পিডবোটে থাকা অবস্থায় দুর্ঘটনার শিকার হন কনস্টেবল ফখরুল ইসলাম। প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, তীব্র স্রোতের কারণে লঞ্চের সঙ্গে স্পিডবোটটির সংঘর্ষে বোটটি উল্টে যায়। এ সময় ফখরুল নদীতে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হন।
ঘটনার পরপরই তাঁকে উদ্ধারে নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল যৌথভাবে অভিযান শুরু করে। টানা দুই দিন অভিযান চালিয়েও তাঁর সন্ধান মেলেনি। এ সময় প্রিয়জনের অপেক্ষায় মেঘনার তীরে অবস্থান নেয় তাঁর পরিবার। স্বজনদের কান্না ও আহাজারিতে পুরো এলাকা ভারী হয়ে ওঠে।
নিখোঁজ অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন, ‘আমরা এখনো আশা ছাড়িনি। আল্লাহ যেন তাকে জীবিত ফিরিয়ে দেন—এই দোয়াই করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অপেক্ষার অবসান ঘটে মরদেহ উদ্ধারের মধ্য দিয়ে।’
দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম সিকদার বলেন, আজ ইফতারের সময় নিখোঁজ পুলিশ সদস্য ফখরুল ইসলামের মরদেহ শনাক্তের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তিনি আরও বলেন, ভোলার পুলিশ সুপার মো. শহিদুল্লাহ কাওছার ঘটনাস্থলে এসে তাঁর নির্দেশনায় পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বরিশালের মুলাদী উপজেলায় বজ্রপাতে জসিম ঘরামী (৪০) নামের এক কাঠমিস্ত্রি মারা গেছেন। আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার গাছুয়া ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। জসিম ঘরামী ওই গ্রামের কাশেম ঘরামীর ছেলে। শুক্রবার একটি বাড়িতে কাজ শেষে নিজের বাড়িতে ফেরার পথে তিনি বজ্রপাতে মারা যান।১১ মিনিট আগে
চারদিকে ঈদুল ফিতরের উৎসবের আমেজ। কিন্তু সেই আনন্দের মুহূর্ত বিষাদে পরিণত হয়েছে দুটি পরিবারের। চট্টগ্রাম নগরীর টেরিবাজারের কেবি অর্কিড প্লাজায় অগ্নিকাণ্ডে উপার্জনক্ষম দুই শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় তাঁদের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে...১৫ মিনিট আগে
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই দুই ‘কিশোর নেশাগ্রস্ত’। দুই পরিবারের লোকজন তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল। নেশার টাকা জোগাতে সমাজে এহেন কোনো কাজ নেই যে তারা করে না। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার সালিস-দরবারও হয়েছে। ঈদ উপলক্ষে নেশার টাকা জোগাতে মরিয়া হয়ে উঠে দুই বন্ধু। শেষমেশ শিশুটির গলায় থাকা একটি রুপার চেইন ছিনিয়ে..২৫ মিনিট আগে
রাজধানীর তুরাগের দিয়াবাড়িতে ছিনতাইকারীদের হ্যাঁচকা টানে রিকশা থেকে পড়ে গৃহবধূ মুক্তা আক্তারের (২১) মৃত্যুর ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) বিকেলে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন। নিহতের স্বামী লিমন হোসেন তুরাগ থানায় বাদী...২৮ মিনিট আগে