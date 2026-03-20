ভোলায় নিখোঁজ পুলিশ সদস্যের লাশ উদ্ধার

ভোলা প্রতিনিধি
ফখরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ভোলার লালমোহন উপজেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযানে অংশ নিতে গিয়ে মেঘনা নদীতে নিখোঁজ পুলিশ সদস্য ফখরুল ইসলামের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিখোঁজের দুই দিন পর দৌলতখান উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বটতলাসংলগ্ন এলাকায় নদীতে লাশটি ভেসে ওঠে। শুক্রবার (২০ মার্চ) সন্ধ্যার কিছু সময় আগে স্থানীয়রা মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়।

লালমোহন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. অলিউল ইসলাম খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। ভোলার পুলিশ সুপার মো. শহিদুল্লাহ কাওছার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছি।’

প্রসঙ্গত, গত বুধবার সন্ধ্যায় লালমোহন ইলিশ শিকারের দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন লক্ষ্যে উপজেলার মঙ্গল শিকদার এলাকায় মেঘনা নদীতে মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযানে দায়িত্ব পালনকালে একটি স্পিডবোটে থাকা অবস্থায় দুর্ঘটনার শিকার হন কনস্টেবল ফখরুল ইসলাম। প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, তীব্র স্রোতের কারণে লঞ্চের সঙ্গে স্পিডবোটটির সংঘর্ষে বোটটি উল্টে যায়। এ সময় ফখরুল নদীতে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হন।

ঘটনার পরপরই তাঁকে উদ্ধারে নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল যৌথভাবে অভিযান শুরু করে। টানা দুই দিন অভিযান চালিয়েও তাঁর সন্ধান মেলেনি। এ সময় প্রিয়জনের অপেক্ষায় মেঘনার তীরে অবস্থান নেয় তাঁর পরিবার। স্বজনদের কান্না ও আহাজারিতে পুরো এলাকা ভারী হয়ে ওঠে।

নিখোঁজ অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন, ‘আমরা এখনো আশা ছাড়িনি। আল্লাহ যেন তাকে জীবিত ফিরিয়ে দেন—এই দোয়াই করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অপেক্ষার অবসান ঘটে মরদেহ উদ্ধারের মধ্য দিয়ে।’

দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম সিকদার বলেন, আজ ইফতারের সময় নিখোঁজ পুলিশ সদস্য ফখরুল ইসলামের মরদেহ শনাক্তের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তিনি আরও বলেন, ভোলার পুলিশ সুপার মো. শহিদুল্লাহ কাওছার ঘটনাস্থলে এসে তাঁর নির্দেশনায় পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাঠকের আগ্রহ

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

সম্পর্কিত

কাজ শেষে বাড়ি ফেরা হলো না কাঠমিস্ত্রির, প্রাণ গেল বজ্রপাতে

সন্তানের সঙ্গে প্রথম ঈদ করা হলো না সোলায়মানের, অনিশ্চয়তায় ইউনুছের পরিবার

আদালতে স্বীকারোক্তি: নেশার টাকা জোগাতে গলার চেইন নিয়ে শিশুকে হত্যা

ছিনতাইকারীর হ্যাঁচকা টানে রিকশা থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনায় মামলা

