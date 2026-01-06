Ajker Patrika

ব্যবসায়ীদের গালমন্দ করা নিয়ে ভোলায় শ্রমিক ও যুবদল নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, আহত ৭

ভোলা প্রতিনিধি
ব্যবসায়ীদের গালমন্দ করা নিয়ে ভোলায় শ্রমিক ও যুবদল নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, আহত ৭

ভোলার তজুমদ্দিনে যুবদল, শ্রমিক দল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ব্যবসায়ীদের গালমন্দ করা নিয়ে সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে তজুমদ্দিন উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি মো. ইকবাল হোমেন লিটন, শ্রমিক দল নেতা মো. নোমান, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মো. আব্দুল গফুর, যুবদল কর্মী রুবেল ও ছাত্রদল নেতা ইলিয়াছের নাম জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ দুপুরের দিকে তজুমদ্দিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে একটি চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলেন উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি ইকবাল হোসেন লিটন ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী আব্দুল গফুর। একপর্যায়ে তাঁরা বাজারের ব্যবসায়ীদের গালমন্দ করছিলেন। তখন যুবদলের কর্মী মো. রুবেল এসে তাঁদের নিষেধ করেন। এ নিয়ে রুবেলের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত হন তাঁরা। একপর্যায়ে রুবেলের ওপর হামলা করেন। এতে গুরুতর আহত হন রুবেল।

এ ঘটনায় যুবদল, শ্রমিক দল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীরা জড়ো হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ ও যৌথ বাহিনীকে খবর দেন। পরে যৌথ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ বিষয়ে তজুমদ্দিন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আব্দুল গফুর ও শ্রমিক দলের সভাপতি ইকবাল হোসেন লিটন জানান, তাঁদের সঙ্গে যুবলীগ নেতা মো. সবুজ ও রিয়াজের ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব থাকায় তাঁদের গালমন্দ করেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবে রুবেল লোকজন নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালিয়েছেন। এ ঘটনায় শ্রমিক দল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজন আহত হয়েছেন।

ভোলা জেলা যুবদলের সহসাংগঠনিক সম্পাদক মো. গিয়াস উদ্দিন বলেন, ‘আমি ঘটনার সময় তজুমদ্দিন উপজেলার বাজারে ছিলাম। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি, যৌথ বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে।’ তবে তিনি অভিযোগ করেন, শ্রমিক দলের সভাপতি ইকবাল হোসেন লিটন ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আব্দুল গফুর দুষ্ট প্রকৃতির লোক। তাঁদের বিরুদ্ধে এলাকায় বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

তজুমদ্দিন থানার পুলিশ পরিদর্শক সুশান্ত মালো আজকের পত্রিকাকে বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামান্য মারামারি হয়েছে। এতে তিনজন আহত হয়েছেন বলে তাঁরা জেনেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও নৌবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ থানায় লিখিত অভিযোগ করেনি।

বিষয়:

ভোলাসংঘর্ষবরিশাল বিভাগযুবদলতজুমদ্দিনজেলার খবরশ্রমিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই দিন ধরে সড়কে পড়ে ছিল কোটি টাকার মার্সিডিজ

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ জানুয়ারি

ক্রিকেটের শামি ও অভিনেতা-এমপি দেবকে পরিচয় নিশ্চিত করতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নোটিশ

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

ব্র্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন হেড

ব্র্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন হেড

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

সম্পর্কিত

ছাত্র আন্দোলনের মামলায় যুব মহিলা লীগ নেত্রীসহ ২ জন গ্রেপ্তার

ছাত্র আন্দোলনের মামলায় যুব মহিলা লীগ নেত্রীসহ ২ জন গ্রেপ্তার

ববি শিক্ষার্থীকে আত্মহত্যায় বাধ্য করার অভিযোগ, দোষীদের গ্রেপ্তার দাবি

ববি শিক্ষার্থীকে আত্মহত্যায় বাধ্য করার অভিযোগ, দোষীদের গ্রেপ্তার দাবি

২৫ বছর পর অষ্টগ্রাম থেকে ভাড়া করে প্রার্থী দিল বিএনপি, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

২৫ বছর পর অষ্টগ্রাম থেকে ভাড়া করে প্রার্থী দিল বিএনপি, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

ব্যবসায়ীদের গালমন্দ করা নিয়ে ভোলায় শ্রমিক ও যুবদল নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, আহত ৭

ব্যবসায়ীদের গালমন্দ করা নিয়ে ভোলায় শ্রমিক ও যুবদল নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, আহত ৭