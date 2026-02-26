ডিএমপি কমিশনারের দায়িত্বে অতিরিক্ত আইজিপি সরওয়ার

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) নতুন পুলিশ কমিশনার যোগদান না করা পর্যন্ত অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. সরওয়ারকে কমিশনারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (সুপারনিউমারারি অতিরিক্ত আইজি) মো. সরওয়ার ডিএমপির পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, নতুন কোনো কর্মকর্তা ডিএমপির পুলিশ কমিশনার হিসেবে যোগদান না করা পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন।
উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণ দেখিয়ে গতকাল বুধবার পদত্যাগপত্র জমা দেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।
নরসিংদীতে ধর্ষণের বিচার চাওয়ায় ১৫ বছরের এক কিশোরীকে বাবার কাছ থেকে জোর করে তুলে নিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সদর উপজেলার মাধবদী থানার মহিষাশুড়া ইউনিয়নের দড়িকান্দি এলাকার একটি শর্ষেখেত থেকে ওই কিশোরীর লাশ উদ্ধার করা হয়।২০ মিনিট আগে
রাজধানীর রায়েরবাজারে বাসার সামনে নবম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যার আগে অভিযুক্ত সিয়াম ফোন করে ডেকে নিয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সিয়ামকে আজ বৃহস্পতিবার ভোরে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।২৭ মিনিট আগে
তেঁতুলিয়ায় চারটি ইউনিয়নে গ্রাম পুলিশের নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নেওয়া কেউই উত্তীর্ণ হতে পারেননি। জাতীয় সংগীত সঠিকভাবে লিখতে না পারায় ৩৮ জন পরীক্ষার্থীর সবাই অকৃতকার্য হয়েছে বলে জানিয়েছেন নিয়োগ-সংশ্লিষ্টরা।৩১ মিনিট আগে
কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত এক স্বাস্থ্যকর্মী নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলে থাকা এক আরোহী। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বেলগাছা ইউনিয়নের বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় কুড়িগ্রাম-চিলমারী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে