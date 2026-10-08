Ajker Patrika
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ভোলা

মাস্ক পরে এসে প্রবাসীর স্ত্রীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি, স্বর্ণালংকার লুট

ভোলা প্রতিনিধি
মাস্ক পরে এসে প্রবাসীর স্ত্রীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি, স্বর্ণালংকার লুট
প্রতীকী ছবি

ভোলার বোরহানউদ্দিনে এক প্রবাসীর বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্ত্রীকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে জিম্মি করে প্রায় ৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে। মাস্ক পরে এসে এক ব্যক্তি এ ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের দালাল বাজারের পশ্চিম পাশে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে মুখে মাস্ক পরা এক ব্যক্তি প্রবাসী ওয়ালিউল্লাহর বাড়িতে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি ওয়ালিউল্লাহর স্ত্রী আছমা বেগমকে দেশীয় অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে জিম্মি করেন। পরে তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ ১ হাজার টাকা নিয়ে ওই ব্যক্তি পালিয়ে যান।

ঘটনাটি জানাজানি হলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশ্রাব আলী বিকেলে আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে থানার এক এসআইয়ের নেতৃত্বে পুলিশকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। ভুক্তভোগী নারীকে থানায় আসতে বলা হয়েছে। তিনি থানায় এসে অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

ভোলাঅর্থ লুটবোরহানউদ্দিনবরিশাল বিভাগ
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