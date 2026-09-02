চরফ্যাশনে ৫০০ ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি আটক

ভোলার চরফ্যাশনে দেড় লাখ টাকা মূল্যের ৫০০ পিস ইয়াবা বড়িসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে চরফ্যাশন পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন চরফ্যাশন পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ ফ্যাশন এলাকার মো. হাছনাইন (২৬) ও পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মো. হাফেজ (৪০)।
মঙ্গলবার রাতে জেলা পুলিশের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
পুলিশ জানায়, ভোলা জেলার পুলিশ সুপার মো. শহিদুল্লাহ কাওছারের নির্দেশে চরফ্যাশন থানা-পুলিশের একটি দল মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় হাছনাইন ও হাফেজের কাছ থেকে ৫০০ পিস ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়। পুলিশের হিসাবে উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা।
পুলিশের দাবি, চরফ্যাশন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহামুদ আল-ফরিদ ভূঁইয়া জানান, আটক দুজন মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে চরফ্যাশন থানায় মামলা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মঙ্গলবার বিকেলে আটক দুজনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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