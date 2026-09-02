Ajker Patrika
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পিরোজপুর

হাতে রশি নিয়ে ঘুরছিলেন গতকাল, সকালে নিজের চা দোকানে মিলল মরদেহ

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
হাতে রশি নিয়ে ঘুরছিলেন গতকাল, সকালে নিজের চা দোকানে মিলল মরদেহ
আজ সকালে নেছারাবাদের কামারকাঠি ২ নম্বর ওয়ার্ডে নিজের দোকান থেকে আবুলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের নেছারাবাদে মো. আবুল মল্লিক (৫৫) নামে এক চা দোকানির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার জলাবাড়ী ইউনিয়নের কামারকাঠি ২ নম্বর ওয়ার্ডে নিজের দোকান থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বজনদের সূত্রে জানা গেছে, আবুল মল্লিক দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতার কারণে মাঝেমধ্যে তাঁর আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা দিত। পাশাপাশি পরিবারে ছিল চরম অভাব-অনটন। একসময় রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করলেও প্রায় পাঁচ বছর ধরে অসুস্থ থাকায় তিনি আর সেই কাজ করতে পারছিলেন না। পরে ধারদেনা করে বাড়ির সামনে একটি ছোট চায়ের দোকান দেন। তবে দোকানের আয়েও সংসারের অভাব দূর হয়নি।

নিহতের মেয়ের জামাই আবীর হোসেন জানান, মঙ্গলবার আবুল মল্লিককে হাতে রশি নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। প্রতিদিনের মতো রাতে তিনি নিজের চায়ের দোকানেই ঘুমিয়ে ছিলেন। বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হওয়ায় স্বজনরা তাঁকে ডাকতে যান। এ সময় দোকানের ভেতরে তাঁর মরদেহ দেখতে পান তারা।

স্থানীয় বাসিন্দা মো. হারুন বলেন, আবুল মল্লিক অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় ছিলেন। দীর্ঘদিনের অসুস্থতা ও অভাবের কারণে তাঁর স্ত্রীসহ পরিবারের সদস্যদের অনেক সময় ভিক্ষা করে সংসার চালাতে হয়েছে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

নেছারাবাদ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সঞ্জয় মজুমদার বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন করা হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

পিরোজপুরউদ্ধারতদন্তবরিশাল বিভাগমরদেহনেছারাবাদপিরোজপুর সদর
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