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ফরিদপুর

ফরিদপুরে মুখোমুখি সংঘর্ষে পুকুরে বাস, মহাসড়কে উল্টে গেল ট্রাক

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২: ৩৪
ফরিদপুরে মুখোমুখি সংঘর্ষে পুকুরে বাস, মহাসড়কে উল্টে গেল ট্রাক
ফরিদপুরে বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের তীব্রতায় আজ সকালে মহাসড়কের পাশের পুকুরে পড়ে যায় যাত্রীবাহী বাস ও মহাসড়কের ওপর উল্টে যায় ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরের নগরকান্দায় যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায় এবং ট্রাকটি মহাসড়কের ওপর উল্টে যায়। এতে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে বলে হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

আজ বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের নগরকান্দা উপজেলার ডাঙ্গী ইউনিয়নের ভবুকদিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় বড় ধরনের কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে ফরিদপুর থেকে ছেড়ে আসা ‘জে.আর পরিবহন’-এর একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ভাঙ্গা থেকে আসা একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বাসটি সঙ্গে সঙ্গে মহাসড়কের পাশে থাকা পুকুরে গিয়ে পড়ে এবং ট্রাকটি রাস্তার ওপরেই উল্টে যায়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধার কাজে এগিয়ে আসেন। তাঁরা বাসের ভেতর থেকে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।

দুর্ঘটনার পরপরই ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরবর্তী সময়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি সরিয়ে নিলে যান চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক হয়।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলাল উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়েই পুলিশ উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নেয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

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