Ajker Patrika
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ভোলা

ভোলায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, ৭ জনকে জরিমানা

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, ৭ জনকে জরিমানা
দণ্ডপ্রাপ্ত সাতজন। ছবি: সংগৃহীত

ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগে আটক সাতজনকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। জরিমানার অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। পরে মুচলেকা নিয়ে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকালে কোস্ট গার্ডের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার বিএন সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার হাঁসের চরসংলগ্ন তেঁতুলিয়া নদীতে অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড। এ সময় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগে একটি ড্রেজার ও একটি বাল্কহেডসহ সাতজনকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন মো. জাহাঙ্গীর (২২), মো. মেহেদি হাসান (২২), মো. নূরে আলম (১৮), মো. নূর আলম (১৮), আব্দুল বাসেত (৪৫), মো. নূমান (১৮) ও মো. জসিম হাওলাদার (৪৫)। তাঁদের মধ্যে মেহেদি হাসানের বাড়ি বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায়। অন্যদের বাড়ি ভোলার বিভিন্ন উপজেলায়।

পরে ভোলা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। আদালত সাতজনকে মোট এক লাখ টাকা জরিমানা করেন। জরিমানার অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে জব্দ করা ড্রেজার ও বাল্কহেড কোস্ট গার্ডের জিম্মায় দেওয়া হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জয়নাল আবেদীন বলেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আটক ব্যক্তিদের মোট এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পরে আটক বালুশ্রমিকদের মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

কোস্ট গার্ডের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার বিএন সাব্বির আলম সুজন বলেন, নদীর তীরবর্তী মানুষের ফসলি জমি ও বসতভিটা রক্ষায় অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

ভোলাবালু-পাথর উত্তোলনঅভিযানবরিশাল বিভাগকোস্টগার্ড
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