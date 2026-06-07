Ajker Patrika
ভোলা

নয়নকে যুবদলের সাধারণ সম্পাদক করায় মনপুরায় আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ

ভোলা প্রতিনিধি ও মনপুরা সংবাদদাতা
আপডেট : ০৭ জুন ২০২৬, ১২: ৩৯
নয়নকে যুবদলের সাধারণ সম্পাদক করায় মনপুরায় আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ
মনপুরায় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের আনন্দ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

কেন্দ্রীয় যুবদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে ভোলা-৪ (চরফ্যাশন-মনপুরা) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়নকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে মনপুরায় আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

শনিবার (৬ জুন) রাত ৮টায় উপজেলা সদরের হাজিরহাটে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য আনন্দ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা নবনির্বাচিত যুবদলের সাধারণ সম্পাদক এমপি নুরুল ইসলাম নয়নের সফলতা কামনা করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

সমাবেশে নেতা-কর্মীরা ‘তারেক রহমানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত’, ‘তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন’ এবং ‘মুন্না-নয়ন পরিষদ, সবার সেরা পরিষদ’সহ বিভিন্ন স্লোগানে এলাকা মুখর করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ডা. কামাল উদ্দিন, সহসভাপতি সেলিম মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান মিলন মাতাব্বর, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম শাহীন, ভোলা জেলা বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট ছালাউদ্দিন প্রিন্স, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শামসুদ্দিন মোল্লা, সদস্যসচিব আবদুর রহিম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মিজানুর রহমান, সদস্যসচিব হোসেন মোল্লা এবং উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক একরাম কবিরসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

বিষয়:

ভোলাবিএনপিবরিশাল বিভাগযুবদলমনপুরা
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