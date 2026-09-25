ভোলায় মাদক সেবনের অভিযোগে ইউপি সদস্যের স্বামীসহ গ্রেপ্তার ২

ভোলার সদর উপজেলায় পৃথক অভিযানে মাদক সেবনের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। পরে ভোলা সদর হাসপাতালে ডোপ টেস্টে তাঁদের শরীরে অ্যামফিটামিনের (মাদকদ্রব্য) উপস্থিতি শনাক্ত হয়।
আজ শুক্রবার সকালে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
এর আগে গত বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সদর উপজেলার পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের পৃথক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন—ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ চরপাতা গ্রামের মৃত হানিফের ছেলে এফজাল হোসেন সোহেল (৪১) এবং কাছিয়া ইউনিয়নের শাহামাদার গ্রামের মো. মাইনুদ্দিনের ছেলে সাদ্দাম (২০)। এর মধ্যে গ্রেপ্তার সোহেল পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের ১, ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য হোসনে আরা বেগমের স্বামী।
পুলিশ জানায়, গত বুধবার বিকেলে ডিবির একটি দল ভোলা-বরিশাল আঞ্চলিক মহাসড়কে মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় মাদক সেবনরত অবস্থায় সোহেল ও সাদ্দামকে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে তাঁদের ভোলা সদর হাসপাতালে নিয়ে ডোপ টেস্ট করানো হলে দুজনের শরীরেই মাদকের উপস্থিতি (অ্যামফিটামিন ডিটেকটেড) ধরা পড়ে।
চিকিৎসকের প্রতিবেদন পাওয়ার পর তাঁদের বিরুদ্ধে ভোলা সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা করা হয়।
এ বিষয়ে ভোলা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এমদাদুল হক বলেন, ‘গ্রেপ্তার দুজনকে আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।’
এদিকে গ্রেপ্তার এফজাল হোসেন সোহেলের ইয়াবা সেবনের বেশ কয়েকটি ছবি সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, সোহেল দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদকের কারবারের সঙ্গে জড়িত।
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