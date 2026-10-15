ক্যাম্পাসে গণতন্ত্র গলাটিপে হত্যা করা ছাত্রদলের ঐতিহ্য: ভোলায় ডাকসু জিএস

ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এসএম ফরহাদ বলেছেন, ‘ক্যাম্পাসে গণতন্ত্র গলা টিপে হত্যা করা ছাত্রদলের একটা ঐতিহ্য। গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যার যে রাজনীতি শুরু করেছেন, সেটি বন্ধ করেন। নতুবা এই তরুণেরা আগামীতে আপনাদের মুনাফিক হিসেবে চিনবে।’
আজ বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে ইসলামী ছাত্রশিবির ভোলা সরকারি কলেজ শাখা আয়োজিত নবীনবরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন এসএম ফরহাদ।
ফরহাদ বলেন, ‘ভোলা সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে আজ নবীনবরণ হওয়ার কথা, কিন্তু এই প্রোগ্রামকে বানচাল করার জন্য ছাত্রদল যা যা করা দরকার, সব করেছে। তবে এসব করে ছাত্রদল শিক্ষার্থীদের কাছে বিচ্ছিন্ন সংগঠনে পরিণত হয়েছে।’
ডাকসু জিএস আরও বলেন, ‘দেশে কোনো স্বপ্ন নেই। রাজনীতিবিদেরা বড় বড় কথা বলবে আর ক্ষমতায় এসে লুটপাট করবে। তেলের দাম বাড়িয়ে ১০ হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে।’
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সাবেক প্রচার সম্পাদক কামরুল হাসান, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মো. পারভেজ, ভোলা জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, ভোলা সদর উপজেলার আমির কামাল হোসেন, ভোলা শহর ছাত্রশিবিরের সভাপতি হাসনাইন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক তাহসান সোহেল, ভোলা সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি মো. আল আমিন, সেক্রেটারি মো. কামরুল হাসান।
জুলাই আন্দোলন চলাকালে ঢাকার মিরপুর-১০ গোলচত্বর এলাকায় দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাহফুজুর রহমান নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাইটিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।১৪ মিনিট আগে
মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৬-এর সপ্তম দিনে চাঁদপুরে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের অভিযোগে ২১ জেলেকে গ্রেপ্তার করেছে নৌ পুলিশ। জব্দ করা হয়েছে ১০ মণ ইলিশ, ১২ হাজার মিটার কারেন্ট জাল ও ৬টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা। করা হয়েছে ৬টি মামলা।১৬ মিনিট আগে
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী স্থলবন্দরে টানা আট দিন আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে দুই দেশের পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত স্বাভাবিক থাকবে।২০ মিনিট আগে
চাঁদপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে দালালদের দৌরাত্ম্য ও সেবার মান যাচাইয়ে ঝটিকা অভিযান চালিয়েছেন চাঁদপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক। দালালির অভিযোগে তিনজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।২২ মিনিট আগে