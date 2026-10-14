ঘুষ নেওয়ার ভিডিও ভাইরালের পর সেই ভূমি কর্মকর্তাকে বদলি

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার সাচড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিসের উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা বজলুর রহমানের ঘুষ নেওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁকে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থাও চলবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
আজ বুধবার দুপুরে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের আদেশক্রমে সিনিয়র সহকারী কমিশনার (রাজস্ব) মো. মেহেদী হাসানের স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ বদলির আদেশ দেওয়া হয়।
এর আগে গত সোমবার সবুজ মোসলমান নামের স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে বজলুর রহমানের টাকা নেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে বুধবার ‘আজকের পত্রিকা’য় ‘প্রকাশ্যে ঘুষ নিচ্ছেন কর্মকর্তা, ভিডিও ভাইরাল’ শিরোনামে সংবাদ ও ভিডিও প্রকাশিত হয়।
বুধবার বিকেলে সিনিয়র সহকারী কমিশনার (রাজস্ব) মো. মেহেদী হাসান বলেন, সাচড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিসের উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা বজলুর রহমানের ঘুষ গ্রহণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশে তাঁকে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে বদলি করা হয়েছে।
বোরহানউদ্দিন উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. রিফাত হোসেন বলেন, বজলুর রহমানকে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থাও চলমান থাকবে।
এদিকে একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, বজলুর রহমানের বিরুদ্ধে এর আগেও দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। এসব অভিযোগের পর তাঁকে একাধিকবার বদলি করা হয়েছিল বলে সূত্রগুলো জানিয়েছে।
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