ভোলায় বিএনপিতে যোগ দিলেন জামায়াতের ৩০ নেতা-কর্মী

বোরহানউদ্দিন (ভোলা) প্রতিনিধি
ভোলার বোরহানউদ্দিনে জামায়াতে ইসলামীর ৩০ নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে বোরহানউদ্দিন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ভোলা-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য হাফিজ ইব্রাহীমের গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে ফুল দিয়ে জামায়াতের নেতা-কর্মীরা বিএনপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন। তাঁদের ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করে নেন হাফিজ ইব্রাহীম।
যোগদান করা নেতা-কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন, উপজেলার ছাগলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আবুল ফয়েজ মো. আবদুল্যাহ, উপজেলা জামায়াতের যুগ্ম আহ্বায়ক মোতাহার হোসেন, হাফেজ মো. আলমগীর, হাফেজ মো. আব্দুল করিম, মো. নুরে আলম দালাল, মো. আব্দুল খালেক, মো. রাসেদ, মো. মাহে আলম, মো. কবির, মো. নুরে আলম মাঝি, মো. ইউসুফ হাওলাদার, মো. আকবর হোসেন, মো. নাছের, মো. হাসেম, হাজী আব্দুর রহিম, হানিফ হাওলাদার। বিএনপিতে যোগদান করা ৩০ জনকে জামায়াতের নেতা-কর্মী দাবি করা হলেও তাঁদের অনেকেরই দলীয় পদ-পদবি উল্লেখ করা হয়নি।
ভোলা-২ আসনের বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও সাবেক এমপি হাফিজ ইব্রাহীম বলেন, বিএনপির কার্যক্রমে আস্থা রেখে এবং গণতন্ত্রের পক্ষে থাকার প্রত্যয়ে তাঁরা বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। আজকে জামায়াতে ইসলামী থেকে যে ভাইয়েরা বিএনপিতে যোগদান করেছেন, তাঁদের সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ জানাই।
যোগদানকারীরা বলেন, আমরা দীর্ঘদিন জামায়াতের রাজনীতি করেছি, এখন বিএনপির কার্যক্রম দেখে ভালো লেগেছে, সাবেক এমপি হাফিজ ইব্রাহিমের নেতৃত্বে বাকি জীবন বিএনপির রাজনীতি করতে চাই।’
তবে এ বিষয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বোরহানউদ্দিন উপজেলা আমির মো. মাকসুদুর রহমান স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপিতে যোগদানকারীরা ‘জামায়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়’ বলে দাবি করা হয়েছে।
ফেনী প্রতিনিধি
ফেনীর পরশুরামে অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন এক উপপরিদর্শকসহ তিন পুলিশ সদস্য। আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে পরশুরাম পৌর এলাকার দক্ষিণ কোলাপাড়ার গুনাগাজী মজুমদার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন পরশুরাম মডেল থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মুন্না দে, কনস্টেবল নাজমুল ইসলাম ও রুহুল আমিন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ কোলাপাড়া গুনাগাজী মজুমদার বাড়ির নাসির উদ্দিনের স্ত্রী শেফালি আক্তার পারিবারিক বিরোধ ও মারধরের অভিযোগ তুলে তাঁর প্রতিবেশী বনবিভাগের উপজেলা রেঞ্জ অফিসে কর্মরত ফারুক মিয়া, তাঁর ছেলে যুবদল নেতা রাজিব মজুমদার ও পৌর ৫ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সদস্যসচিব এমাম হোসেন ফয়সালের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন। আজ সকাল ১০টার দিকে পরশুরাম মডেল থানার এসআই মুন্না দের নেতৃত্বে তিন পুলিশ সদস্য ঘটনা তদন্তে সেখানে উপস্থিত হন। এ সময় অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান ফারুক। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ফারুক ও তাঁর ছেলেরা পুলিশকে ‘তোরা গুন্ডা নাকি’ বলে লাঠি ও ছুরি নিয়ে আক্রমণ করেন। এ সময় পুলিশ কনস্টেবল নাজমুল ইসলামকে পিঠে ছুরিকাঘাতসহ তাঁদের পোশাক ছিঁড়ে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা। খবর পেয়ে থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহত পুলিশ সদস্যদের উদ্ধার করে পরশুরাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।
আহত উপপরিদর্শক মুন্না দে বলেন, ‘থানায় করা একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে গেলে বিনা উসকানিতে আমাদের ওপর হামলা করা হয়েছে। হামলায় জড়িত ফয়সাল ও রাজিবের বিরুদ্ধে মাদকের সঙ্গে জড়িত থাকারও অভিযোগ রয়েছে।’
এ ব্যাপারে পরশুরাম মডেল থানার পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল হাকিম বলেন, পুলিশের ওপর হামলা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।
টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই)। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে টঙ্গীর হাজী মাজার বস্তি এলাকার প্রবেশমুখে এই ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ৬টি ফাঁকা গুলি ছোড়ে।
আহত পুলিশ কর্মকর্তা হলেন ফজলুল হক। তাঁকে উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ জানায়, গতকাল রাতে একটি মামলার আসামিকে গ্রেপ্তার করতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গীবাজার এলাকায় অভিযানে যায় টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের একটি দল। এ সময় সন্দেহভাজন একজনকে আটক করে পুলিশ। কিছুক্ষণ পর হাজীর মাজার বস্তি এলাকা থেকে প্রায় ২০০ লোক লাঠিসোঁটা এবং দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এতে মাথায় গুরুতর আঘাত পান পুলিশ কর্মকর্তা ফজলুল হক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফাঁকা গুলি ছোড়ে পুলিশ।
এই ঘটনায় হামলাকারীদের চিহ্নিত করে রাতেই অভিযানে নামে পুলিশ। রাতভর অভিযান চালিয়ে তিন হামলাকারীকে আটক করেছে পুলিশ। তবে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত তাঁদের নাম-পরিচয় জানায়নি পুলিশ।
টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহিদুজ্জামান জানান, তিনজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শিপুল ইসলাম, রংপুর
‘নির্দোষ বাবাটাক কেন মারল? কেন টুকরা টুকরা করল। বাবা ছাড়া হামাক কায় দেখপে। কায় মাথাত হাত দিয়া দোয়া নিবে। কী দোষে মোর বেটাক টুকরা টুকরা করিল?’ একমাত্র ছেলের দেহের টুকরা টুকরা ছবি মোবাইল ফোনে দেখার পর এভাবেই বিলাপ করছিলেন আশরাফুল হকের মা বৃদ্ধা এছরা খাতুন।
আশরাফুল হকের বাড়ি রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের শ্যামপুর নয়াপাড়া গ্রামে। তিনি কাঁচামাল আমদানিকারক ছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে কাঁচামাল এনে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন আড়তে দিতেন। ১১ নভেম্বর তিনি ব্যবসায়ী কাজে ঢাকায় যান। এরপর গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানী ঢাকার হাইকোর্টসংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহ মাঠের গেটের পাশে ড্রাম থেকে তাঁর খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
আজ শুক্রবার আশরাফুল হকের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, পাকা বাড়ি রং করার জন্য চুনকাম করা হয়েছে। তাঁকে হত্যার খবরে প্রতিবেশী, আশপাশের গ্রামের মানুষজন উঠানে ভিড় করছেন। বাড়ির ভেতরে আহাজারি করছেন স্বজনেরা। পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। মোড়ে মোড়ে তাঁর হত্যাকাণ্ড নিয়ে চলছে নানা আলোচনা।
পরিবারের লোকজন জানান, দীর্ঘদিন মালয়েশিয়ায় থাকার পর দেড় মাস আগে দেশে আসেন জরেজ। এরপর থেকে আশরাফুল হকের সঙ্গে যুক্ত হন। জাপান যাওয়ার জন্য জরেজ আশরাফুলের কাছে ১০ লাখ টাকা চান। ঢাকা যাওয়ার আগে ৬ থেকে সাত হাজার বস্তা আলু একসঙ্গে বিক্রি করেন।
জরেজের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ জরেজের বাবা মোয়াজ্জেমকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়েছে। বাড়িতে থাকা মোবাইল ফোনও জব্দ করেছে পুলিশ। জরেজের স্ত্রী উম্মে কুলসুম বলেন, ‘২০ বছরের বেশি সময় ধরে ওদের বন্ধুত্ব। মঙ্গলবার চট্টগ্রামে আশরাফুল ভাইয়ের ব্যবসার টাকা কালেকশন করার কথা বলি বাড়ি থাকি বের হয়। বুধবার রাতে কথা হইছে। তখন চট্টগ্রামে পৌঁছাইছে বলছে। ঢাকা কবে আসছে, ঢাকায় যে আছে, সেটাও জানি না। আমি জানি চট্টগ্রামে আছে।’
এ বিষয়ে বদরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আতিকুর রহমান বলেন, ‘এ ঘটনায় ঢাকায় মামলা হবে। আমরা সহযোগিতা করছি। নিহত আশরাফুলের শ্যালক ও বোন সেখানে গেছেন। লাশ এলে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’
ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আবারও রেললাইনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার ভাতশালা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
এর আগে গত বুধবার গভীর রাতে একই এলাকায় কাছাকাছি স্থানে আগুন দেওয়া হয়েছিল।
জানা গেছে, আগুনের কারণে কিছু সময়ের জন্য ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এ সময় চট্টগ্রামগামী মহানগর এক্সপ্রেস প্রায় ২০ মিনিট ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে আটকা পড়ে। এরপর রাত ১২টায় ট্রেনটি স্টেশন থেকে ছেড়ে যায়।
এ বিষয়ে আখাউড়া রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘পুলিশ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আমিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম।’
