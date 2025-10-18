Ajker Patrika
বিগত দিনে দাড়ি-টুপি থাকায় নিরীহ মানুষও নির্যাতনের শিকার হয়েছে: মেজর (অব.) হাফিজ

ভোলা প্রতিনিধি
সাবেক মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ । ছবি: আজকের পত্রিকা
সাবেক মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ । ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, বিএনপি ইসলামী মূল্যবোধকে সমর্থন করেন। আলেম-ওলামারা সমাজের বিশিষ্টজন। যারা বা যেই দল ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায়, দায় তাদের বহন করতে হবে। বিগত দিনে দাড়ি-টুপি থাকার কারণে নিরীহ মানুষও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে তজুমদ্দিন উপজেলা বিএনপি আয়োজিত ইমাম-মোয়াজ্জেম, ওলামা-মাশায়েখদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

হাফিজ উদ্দিন বলেন, যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত না করলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। বিএনপির বিজয় ঠেকাতে কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে।

তজুমদ্দিন উপজেলা অডিটরিয়ামে বিএনপির সভাপতি গোলাম মোস্তফা মিন্টুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ওমর আসাদ রিন্টু সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কামিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা মোস্তাক আহমেদ।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন উপজেলা জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সভাপতি মাওলানা আ. হালিম জাহাঙ্গীর, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাকির হোসেন হাওলাদার ও সহসভাপতি হাসান মাকসুদুর রহমান প্রমুখ।

