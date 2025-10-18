বিগত দিনে দাড়ি-টুপি থাকায় নিরীহ মানুষও নির্যাতনের শিকার হয়েছে: মেজর (অব.) হাফিজ

ভোলা প্রতিনিধি
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, বিএনপি ইসলামী মূল্যবোধকে সমর্থন করেন। আলেম-ওলামারা সমাজের বিশিষ্টজন। যারা বা যেই দল ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায়, দায় তাদের বহন করতে হবে। বিগত দিনে দাড়ি-টুপি থাকার কারণে নিরীহ মানুষও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে তজুমদ্দিন উপজেলা বিএনপি আয়োজিত ইমাম-মোয়াজ্জেম, ওলামা-মাশায়েখদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
হাফিজ উদ্দিন বলেন, যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত না করলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। বিএনপির বিজয় ঠেকাতে কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে।
তজুমদ্দিন উপজেলা অডিটরিয়ামে বিএনপির সভাপতি গোলাম মোস্তফা মিন্টুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ওমর আসাদ রিন্টু সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কামিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা মোস্তাক আহমেদ।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন উপজেলা জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সভাপতি মাওলানা আ. হালিম জাহাঙ্গীর, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাকির হোসেন হাওলাদার ও সহসভাপতি হাসান মাকসুদুর রহমান প্রমুখ।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, বিএনপি ইসলামী মূল্যবোধকে সমর্থন করেন। আলেম-ওলামারা সমাজের বিশিষ্টজন। যারা বা যেই দল ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায়, দায় তাদের বহন করতে হবে। বিগত দিনে দাড়ি-টুপি থাকার কারণে নিরীহ মানুষও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে তজুমদ্দিন উপজেলা বিএনপি আয়োজিত ইমাম-মোয়াজ্জেম, ওলামা-মাশায়েখদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
হাফিজ উদ্দিন বলেন, যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত না করলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। বিএনপির বিজয় ঠেকাতে কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে।
তজুমদ্দিন উপজেলা অডিটরিয়ামে বিএনপির সভাপতি গোলাম মোস্তফা মিন্টুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ওমর আসাদ রিন্টু সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কামিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা মোস্তাক আহমেদ।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন উপজেলা জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সভাপতি মাওলানা আ. হালিম জাহাঙ্গীর, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাকির হোসেন হাওলাদার ও সহসভাপতি হাসান মাকসুদুর রহমান প্রমুখ।
ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো ভিলেজে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন। তিনি বলেছেন, এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে নিয়ন্ত্রণে।৭ মিনিট আগে
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগার ঘটনায় নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দর থেকে অভ্যন্তরীণ রুটের ছয়টি ফ্লাইট সাময়িক স্থগিত করেছে কর্তৃপক্ষ। সৈয়দপুর বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার বেলা ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত শিডিউল অনুযায়ী বেসরকারি এয়ারলাইনসের এসব ফ্লাইট২০ মিনিট আগে
রংপুরের কাউনিয়ায় শাশুড়িকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে আপন জামাতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের একটি গ্রামে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত জামাতার বিরুদ্ধে কাউনিয়া থানায় ধর্ষণের ধারায় মামলা হয়েছে। মামলার অভিযোগে বলা হয়, অভিযুক্ত জামাতা (৫০) স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করতেন। প্রায় ২৫ দিন আগে২৩ মিনিট আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো ভিলেজে আজ দুপুরে লাগা ভয়াবহ আগুনে শত শত টন আমদানি করা পণ্যের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।১ ঘণ্টা আগে