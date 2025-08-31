কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে পবিপ্রবি বরিশাল ক্যাম্পাসে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি শুরু করেছেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) বরিশাল ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা। শনিবার গভীর রাতে ক্যাম্পাসের একাডেমিক ভবন-১-এ তালা ঝুলিয়ে আন্দোলনের ঘোষণা দেন অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি ও ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীরা।
রোববার সকাল থেকে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন। শিক্ষার্থীরা জানান, দেশের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেরিনারি সায়েন্স ও অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি-সংবলিত কম্বাইন্ড ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে। এতে দুটি পদে আবেদন করার সুযোগ থাকে, কিন্তু পবিপ্রবির বরিশাল ক্যাম্পাসে সেই সুযোগ নেই।
অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ হিল কাফি বলেন, ‘আমাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই প্রতিবেদন প্রকাশ হয়নি, একাডেমিক কাউন্সিলও গঠন করা হয়নি। তাই আমরা বাধ্য হয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি শুরু করেছি।’ তিনি আরও জানান, একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বরিশাল ক্যাম্পাস শাটডাউনের আওতায় থাকবে।
সমাবেশে আবুবকর সিদ্দিক, তাহসিন হোসাইন, মাহমুদুল হাসান তানভির, অর্জুন দাস, সীমান্তসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী বক্তব্য দেন।
এ বিষয়ে বরিশাল ক্যাম্পাসের সহকারী প্রক্টর আলী আজগরকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে তদন্ত কমিটির সভাপতি ও রিজেন্ট বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক মো. মামুন অর রশিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছি। সোমবার কর্তৃপক্ষের কাছে তা জমা দেওয়া হবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি শুরু করেছেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) বরিশাল ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা। শনিবার গভীর রাতে ক্যাম্পাসের একাডেমিক ভবন-১-এ তালা ঝুলিয়ে আন্দোলনের ঘোষণা দেন অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি ও ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীরা।
রোববার সকাল থেকে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন। শিক্ষার্থীরা জানান, দেশের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেরিনারি সায়েন্স ও অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি-সংবলিত কম্বাইন্ড ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে। এতে দুটি পদে আবেদন করার সুযোগ থাকে, কিন্তু পবিপ্রবির বরিশাল ক্যাম্পাসে সেই সুযোগ নেই।
অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ হিল কাফি বলেন, ‘আমাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই প্রতিবেদন প্রকাশ হয়নি, একাডেমিক কাউন্সিলও গঠন করা হয়নি। তাই আমরা বাধ্য হয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি শুরু করেছি।’ তিনি আরও জানান, একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বরিশাল ক্যাম্পাস শাটডাউনের আওতায় থাকবে।
সমাবেশে আবুবকর সিদ্দিক, তাহসিন হোসাইন, মাহমুদুল হাসান তানভির, অর্জুন দাস, সীমান্তসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী বক্তব্য দেন।
এ বিষয়ে বরিশাল ক্যাম্পাসের সহকারী প্রক্টর আলী আজগরকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে তদন্ত কমিটির সভাপতি ও রিজেন্ট বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক মো. মামুন অর রশিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছি। সোমবার কর্তৃপক্ষের কাছে তা জমা দেওয়া হবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
চট্টগ্রামের বায়েজিদে আবদুল্লাহ আল মনির ওরফে পিন্টু (৩৪) নামে এক যুবক ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন। শনিবার রাত ১২টার দিকে নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার হিলভিউ আবাসিক এলাকায় এই ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। পেশায় কাঠমিস্ত্রি মনিরের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হলেও চট্টগ্রাম নগরীতে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে বায়েজিদ বোস্তামী থানার৪ মিনিট আগে
প্রত্যক্ষ্যদর্শীরা জানান, শনিবার সকাল ৯টা থেকে কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করে ছাত্রদল। অন্যদিকে সকাল ১০টা থেকে মনোনয়ন পত্র বিতরণ শুরু হয়। সোয়া ১০টার দিকে ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহীর নেতৃত্বে কিছু নেতাকর্মী কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকে মনোনয়ন৯ মিনিট আগে
পিরোজপুর-২ (ভাণ্ডারিয়া, কাউখালি ও নেছারাবাদ) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী শামীম সাঈদী বলেছেন, গণঅধিকার পরিষদের নেতা নুরুল হকের ওপর যেভাবে ন্যাক্কারজনক ও বর্বরোচিত হামলা হয়েছে, তাতে দেশে এখন সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো পরিবেশ নেই বলেই মনে হচ্ছে। গতকাল শনিবার মাগরিব নামাজের...১ ঘণ্টা আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন বাবলুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার বনপাড়া পৌর এলাকায় তার নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম সারোয়ার হোসেন।২ ঘণ্টা আগে