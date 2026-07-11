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রাজধানীতে উগ্রবাদী সন্দেহে গ্রেপ্তার সাবির ও তানিম রিমান্ড শেষে কারাগারে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীতে উগ্রবাদী সন্দেহে গ্রেপ্তার সাবির ও তানিম রিমান্ড শেষে কারাগারে
প্রতীকী ছবি

উগ্রবাদী সংগঠনের কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থেকে গ্রেপ্তার বাকি দুজনকেও রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ শনিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আল বিরুনী মীর তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। যাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে তারা হলেন—শাহ আমানত সাবির ও হোসাইন তানিম।

দ্বিতীয় দফায় তিন দিনের রিমান্ডে শেষে তাদের আদালতে হাজির করে যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক এ বি সিদ্দিক তাদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আদালতের যাত্রাবাড়ী থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই মাসুম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

গত ৮ জুলাই এই দুজনকে ৩ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এরও আগে একই অভিযোগে গ্রেপ্তার আরও চারজনসহ এই দুজনকে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল। ৮ জুলাই ৪ জনকে কারাগারে পাঠানো হয়। কারাগারে যাওয়া চারজন হলেন—জুনায়েদ, আতাউল্লাহ শাহ, আবিদুর রহমান এবং বায়েজিদ।

পুলিশ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় অভিযান তদারকি ডিউটি করার সময় গত ৫ জুলাই ভোর ৬টার দিকে গোপন সংবাদ ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, যাত্রাবাড়ী থানাধীন মিনি কক্সবাজার এলাকায় আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের পাশে বালুর মাঠে উগ্রবাদী সংগঠনের কতিপয় ব্যক্তি তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ট্রেনিং করার জন্য সমবেত হয়েছে।

সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তাদের দেখে আসামিরা পালানোর চেষ্টা করলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা ওই স্থানে কী কারণে সমবেত হয়েছিলেন, এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। পরে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।

গোয়েন্দা তথ্য ও প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, তারা উগ্রবাদী সংগঠনের কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন।

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