Ajker Patrika
বরিশাল

হাদি হত্যার বিচার চাইলেই বলা হচ্ছে, নির্বাচন বানচাল করতে চাই: মাসুমা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৫৮
হাদি হত্যার বিচার চাইলেই বলা হচ্ছে, নির্বাচন বানচাল করতে চাই: মাসুমা
হাদি হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

হাদি হত্যার বিচার দাবি করলেই একটি পক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা করার অভিযোগ তোলে। আমি তাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই—আমরা নই, তারাই নির্বাচন বানচাল করতে চায়। ভারত চায় না, এ দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক।

রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১টার দিকে ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার বিজয় উল্লাস চত্বরে শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে আয়োজিত এক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এসব কথা বলেন শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির বড় বোন মাসুমা হাদি।

মাসুমা বলেন, ‘নির্বাচনের পর যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, শহীদ ওসমান হাদির হত্যার বিচার তাদের করতেই হবে। আমরা ইনসাফভিত্তিক একটি বাংলাদেশ চাই। হত্যাকারীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলমান থাকবে।’

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন। এ ছাড়া সরকারি নলছিটি মার্চেন্টস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এবং নলছিটি ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাও কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

ঝালকাঠিঅভিযোগবিক্ষোভবরিশাল বিভাগঝালকাঠি সদরজেলার খবরনির্বাচনী সহিংসতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা চেয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নোট ভারবাল

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা চেয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নোট ভারবাল

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি সোমবার, বোয়িং থেকে কেনা হচ্ছে ২৫ উড়োজাহাজ

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি সোমবার, বোয়িং থেকে কেনা হচ্ছে ২৫ উড়োজাহাজ

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আন্দোলনে বিএনপি যোগ দেয়নি: কোটালীপাড়ায় এস এম জিলানী

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আন্দোলনে বিএনপি যোগ দেয়নি: কোটালীপাড়ায় এস এম জিলানী

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

সম্পর্কিত

প্রধান উপদেষ্টার কথার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক নেই: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রধান উপদেষ্টার কথার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক নেই: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বন্দর সচল বললেন চেয়ারম্যান, বাস্তবে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র

বন্দর সচল বললেন চেয়ারম্যান, বাস্তবে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র

ভোটের দিন যানবাহন চলাচলে কেএমপির নির্দেশনা

ভোটের দিন যানবাহন চলাচলে কেএমপির নির্দেশনা

হাদি হত্যার বিচার চাইলেই বলা হচ্ছে, নির্বাচন বানচাল করতে চাই: মাসুমা

হাদি হত্যার বিচার চাইলেই বলা হচ্ছে, নির্বাচন বানচাল করতে চাই: মাসুমা