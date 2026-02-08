Ajker Patrika
ভোলা

ইসলামি একটি দল গোপনে দিল্লি-ওয়াশিংটনের সঙ্গে বৈঠক করেছে: চরমোনাই পীর

চরফ্যাশন (ভোলা) প্রতিনিধি
ইসলামি একটি দল গোপনে দিল্লি-ওয়াশিংটনের সঙ্গে বৈঠক করেছে: চরমোনাই পীর
ভোলার চরফ্যাশনে ইসলামী আন্দোলনের নির্বাচনী জনসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামের নাম ব্যবহার করে একটি দল গোপনে দিল্লি ও ওয়াশিংটনের সঙ্গে বৈঠক করেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলনের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ রেজাউল করিম। তিনি বলেন, ‘নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর আমরা ইসলামের পক্ষে ভোটের একটি বাক্স তৈরি করেছিলাম। কিন্তু ইসলামের নাম ব্যবহার করা একটি দল গোপনে দিল্লি ও ওয়াশিংটনের সঙ্গে বৈঠক করে দেশ গঠনের স্বপ্ন দেখে। আমরা আমেরিকা কিংবা ভারতের ইনসাফ চাই না; আমরা মদিনার ইসলামের ইনসাফ চাই।’

আজ রোববার ভোলার চরফ্যাশন সরকারি টি বি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ইসলামী আন্দোলন মনোনীত প্রার্থীর এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মুফতি সৈয়দ রেজাউল করিম বলেন, ‘এই দেশ একাধিকবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সে সময় ইসলামের সাইনবোর্ড ব্যবহার করা একটি দলও জোটভুক্ত হয়ে দুর্নীতির অংশীদার হয়েছিল। এই দায় তারা কোনোভাবেই এড়াতে পারবে না।’

শরিয়াহ আইনের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘ইসলাম মানেই শরিয়াহ। আমরা হজ করি, রোজা রাখি ও নামাজ আদায় করি—সবই শরিয়ার অংশ। কিন্তু যারা বলে, “আমরা শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করব না, প্রচলিত আইনেই দেশ চালাব”, তাদের বাস্তবতা হলো বাহিরটা দেখতে সুন্দর, কিন্তু ভেতরটা মাকাল ফলের মতো।’

প্রফেসর এ এম এম কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন ইসলামি আলোচক হাবিবুর রহমান মেজবাহ, ইসলামী আন্দোলনের সহপ্রচার সম্পাদক কে এম শরীয়ত উল্লাহ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সহসভাপতি হোসাইন ইবনে সরওয়ার প্রমুখ।

বিষয়:

ইসলামিক গ্রুপচরফ্যাশননির্বাচনবৈঠকভোলা সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

১৩ অস্ত্রসহ সুব্রত বাইনের সহযোগী দীপু গ্রেপ্তার

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ভারত-আওয়ামী লীগ বিদ্বেষ তীব্র হয়: সাবেক সেনাপ্রধানের জবানবন্দি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

আজকের রাশিফল: আপনার উন্নতি দেখে অনেকের জ্বলবে, চ্যাট হিস্ট্রি সাবধানে রাখুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা চেয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নোট ভারবাল

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা চেয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নোট ভারবাল

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি সোমবার, বোয়িং থেকে কেনা হচ্ছে ১৪ উড়োজাহাজ

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি সোমবার, বোয়িং থেকে কেনা হচ্ছে ১৪ উড়োজাহাজ

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আন্দোলনে বিএনপি যোগ দেয়নি: কোটালীপাড়ায় এস এম জিলানী

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আন্দোলনে বিএনপি যোগ দেয়নি: কোটালীপাড়ায় এস এম জিলানী

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

আইসিসি-পিসিবির সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে হঠাৎ লাহোরে বিসিবি সভাপতি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

সম্পর্কিত

ভোলার দুর্গম এলাকার ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে: নৌবাহিনীর প্রধান

ভোলার দুর্গম এলাকার ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে: নৌবাহিনীর প্রধান

কক্সবাজারে আশ্রয়শিবিরের বাইরে বাস করা ৬২২ রোহিঙ্গাকে আটক করে ক্যাম্পে ফেরত

কক্সবাজারে আশ্রয়শিবিরের বাইরে বাস করা ৬২২ রোহিঙ্গাকে আটক করে ক্যাম্পে ফেরত

জামায়াতের নারী কর্মীকে হেনস্তা, ছয়জনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

জামায়াতের নারী কর্মীকে হেনস্তা, ছয়জনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

আমির হামজাকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন বিএনপি প্রার্থী

আমির হামজাকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন বিএনপি প্রার্থী