ঢাকা মেডিকেলের ইএনটি বিভাগের প্রধানের ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ১

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক, কান ও গলা (ইএনটি) বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. আসাদুর রহমানকে মারধর করে রক্তাক্ত করেছে একদল হামলাকারী। সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর শান্তিনগরের পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের চেম্বার থেকে বের হয়ে সিএনজি অটোরিকশায় ওঠার সময় এ হামলার শিকার হন তিনি। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পল্টন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা কামাল খান। তিনি জানান, হামলার ঘটনায় একটি মামলাও হয়েছে।
৫৫ বছর বয়সী অধ্যাপক আসাদুর রহমান বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এ চিকিৎসকের পক্ষ থেকে ঘটনার বিষয়ে কেউ কথা বলতে রাজি হননি।
পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মী রাশেদুল ইসলাম জানান, শান্তিনগরে পপুলারের তিন নম্বর ভবনে ব্যক্তিগত চেম্বার শেষে অধ্যাপক আসাদুর সিএনজি অটোরিকশায় করে মোহাম্মদপুরের বাসায় ফিরছিলেন। এ সময় চার-পাঁচজন ব্যক্তি অটোরিকশাটি থামিয়ে দেশি অস্ত্র দিয়ে তার ওপর হামলা চালান। এতে তার মাথা, চোখ ও নাকে আঘাত লাগে। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়।
তবে কারা এবং কী কারণে অধ্যাপক আসাদুরের ওপর হামলা চালিয়েছে, সে বিষয়ে কোনো ধারণা দিতে পারেননি রাশেদুল।
পল্টন থানার ওসি মোস্তফা কামাল খান বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তি পুলিশের কাছে দাবি করেছেন, একজন রোগীকে চিকিৎসা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তার বন্ধু ও স্বজনরা অধ্যাপক আসাদুরের ওপর হামলা করেছেন। ওই রোগীকে ‘ভুল চিকিৎসা’ দেওয়া হয়েছে—এমন অভিযোগ থেকেই হামলা করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন গ্রেপ্তার ব্যক্তি। তিনি নিজেকে ওই রোগীর বন্ধু বলেও জানিয়েছেন।
ওসি বলেন, ‘এটা রোগীর স্বজনদের বক্তব্য। তবে আমাদের মনে হয়েছে, এ বিষয়ে আরও তদন্তের প্রয়োজন। আমরা আরও কাজ করছি।’
মামলার বরাত দিয়ে সিআইডি জানায়, সাইবার পুলিশ সেন্টারের (সিপিসি) নিয়মিত সাইবার মনিটরিংয়ে দেশের ভেতর ও বিদেশ থেকে পরিচালিত বিভিন্ন অনলাইন জুয়া সাইটের কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া যায়। তদন্তে বেটিং সাইটে ব্যবহৃত বিভিন্ন এজেন্টের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংগ্রহ করে...৮ মিনিট আগে
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