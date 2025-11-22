Ajker Patrika

আগামী নির্বাচনে নতুন ইতিহাস রচিত হবে: ডা. শফিকুর রহমান

প্রতিনিধি, ঝালকাঠি 
আজ দুপুরে ঝালকাঠির নেছারাবাদ মাদ্রাসা ময়দানে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ দুপুরে ঝালকাঠির নেছারাবাদ মাদ্রাসা ময়দানে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামী জাতীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নতুন ইতিহাস রচিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরে ঝালকাঠির নেছারাবাদ মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি।

দুপুর সাড়ে ১২টায় নেছারাবাদ দরবার শরিফের বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহিনের উদ্যোগে জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজারো ধর্মপ্রাণ মুসল্লি, বিভিন্ন ইসলামি দল ও জোটের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত আমরা একটি সত্যিকারের সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন পাইনি। জনগণ বহুদিন ধরে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তৃষ্ণার্ত। এবার কেউ ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং, কেন্দ্র দখল, মেকানিজম কিংবা কোনো অপশক্তির মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচন বাস্তবায়নে বাধা দিলে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।’

উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আমরা কাউকে ভয় করি না, কারও রক্তচক্ষুকেও পরোয়া করি না। যদি কেউ অন্যায়ভাবে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে আসে তবে আপনাদের বলছি, আপনারা বুলেটের মতো গর্জে উঠবেন। দুষ্ট হাত অবশ করে দেবেন। শুধু ভোটই দেবেন না, আপনারা ভোটের পাহারায়ও কাজ করবেন। আপনার ভোট আপনি দেবেন, আপনার পছন্দের প্রতীকে দেবেন। ভোটের মাধ্যমে দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবে জনগণ। সেই গণ-অধিকার রক্ষা না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ নেই। আমি আপনাদের সঙ্গে থেকে এই আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যাব। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই থেকে কেউ আমাদের সরাতে পারবে না।’

দেশের ধর্মীয় ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘আল্লাহর কাছে শুকরিয়া এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ। এ দেশের পাড়া-মহল্লা, অলিগলিতে অসংখ্য অলির লাশ শুয়ে রয়েছে, আবার জীবন্ত অনেক অলি আজও আমাদের মধ্যে আছেন। এ দেশের মানুষের ঘুম ভাঙে ফজরের আজান শুনে, আর ঘুমাতে যায় এশার নামাজ পড়ে। জুমার দিনে মসজিদে জায়গা পাওয়া যায় না—রাস্তায়, ছাদে উপচে পড়া মুসল্লি।’

শফিকুর রহমান দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, ‘এমন একটি দেশে ৫৪ বছরেও আমরা ন্যায়ভিত্তিক শাসন কায়েম করতে পারিনি। এর আগে ২৩ বছরেও পারিনি। এখন পরিবর্তন প্রয়োজন জনগণের শক্তিতে, ইসলামি মূল্যবোধে, ন্যায়ের মাধ্যমে।’

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। তিনি বলেন, ‘ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে আগামী নির্বাচনে দেশের রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস রচিত হবে। সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারলে জনগণ একসঙ্গে ভোটের বাক্স রক্ষা করতে পারবে।’

এ ছাড়াও বক্তব্য দেন খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা আব্দুল বাছিত আজাদ, জাতীয় নাগরিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক আখতার হোসেন, এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, বিএনপির কেন্দ্রীয় ধর্মবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জামাল প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো এক হলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয় সুসংহত করা সম্ভব। জনগণই নির্ধারণ করবে দেশ কোন পথে এগোবে—ন্যায়, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সুবিচারের পথে, নাকি ভিন্ন পথে।

উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশের (আপ বাংলাদেশ) আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস বরিশাল মহানগর সভাপতি জোবায়ের গালিব, বরিশাল জেলা দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক ও বরিশাল-০৬ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী আবুল হোসেন খান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট মুয়াযযম হোসেন হেলাল, পিরোজপুর-২ আসনে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী শামীম সাঈদী প্রমুখ।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নেছারাবাদী হুজুর মাওলানা খলিলুর রহমান।

বাংলাদেশ
ইতিহাস
বরিশাল বিভাগ
নির্বাচন
শফিকুর রহমান চৌধুরী
জামায়াতে ইসলামী
শিক্ষার্থীদের রেললাইন অবরোধ, রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীর সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা।

শনিবার বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার এলাকায় রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা।

এর ফলে রাজশাহীর সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে পড়েছে। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অবরোধ চলছিল। বিকেল থেকে তাঁরা রেললাইনে বসে থাকলেও সন্ধ্যায় আগুনও জ্বালানো হয়েছে। তাই কয়েকটি ট্রেন আটকে আছে স্টেশনে। রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে পড়ায় রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষমাণ যাত্রীদেরও দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলছেন, প্রিলিমিনারি পরীক্ষার পর লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস সময় দেওয়া হয়েছে, যা অযৌক্তিক। তাঁরা এ সময় বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছেন।

রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার আবদুল মালেক জানান, বিকেল ৪টায় রাজশাহী থেকে ঢাকায় যাওয়ার কথা ছিল পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের। সেটি স্টেশনে আটকে আছে। ঢালারচরমুখী ঢালারচর এক্সপ্রেস আটকে আছে বিকেল ৫টা ২০ মিনিট থেকে। ঈশ্বরদীর উদ্দেশে সন্ধ্যা ৭টায় একটি কমিউটার ট্রেন যাওয়ার কথা থাকলেও সেটিও আটকে আছে।

আবদুল মালেক আরও জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেন হরিয়ান স্টেশনে আটকে আছে। অবরোধের কারণে ট্রেনটি রাজশাহীতে ঢুকতে পারছে না। রাত ১১টা ২০ মিনিটে ধূমকেতু এক্সপ্রেস রাজশাহী থেকে ঢাকায় যাওয়ার কথা আছে। সেটিরও বিলম্ব হতে পারে।

রেলপথ
রাজশাহী জেলা
অবরোধ
পরীক্ষা
রাজশাহী বিভাগ
রাজশাহী
বিসিএস
জেলার খবর
গজারিয়ায় নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

গজারিয়া (প্রতিনিধি) মুন্সিগঞ্জ 
নিহত আরিফ। ছবি: সংগৃহীত
নিহত আরিফ। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদী থেকে আরিফ (২৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের বড় রায়পাড়া গ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত আরিফ (৩৫) নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার খাগকান্দা গ্রামের সাইজুদ্দিন মিয়ার ছেলে।

চালিভাঙ্গা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক নুরুল হক বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করেছি। লাশের গলায় রশি বাঁধা ও পেটে কোপের চিহ্ন রয়েছে। শরীরে ফুল হাতা গেঞ্জি পরা ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, লাশটা ৪-৫ দিন ভাসমান অবস্থায় ছিল।’

চালিভাঙ্গা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) আজমগীর হোসেন বলেন, ‘আমরা জেনেছি ছেলেটা নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার খাগকান্দা ঘাটে নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। বাবা-হারা ছেলেটি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিল। ৩ দিন আগে খাগকান্দা ঘাট থেকে বৈদ্যেরবাজার ঘাটে যাত্রী বেশে ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল ৪-৫ জন। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিল সে। আজ গজারিয়ার বড় রায়পাড়াসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।’

মুন্সিগঞ্জ
উদ্ধার
পুলিশ
ঢাকা বিভাগ
নিহত
ঢাকা
গজারিয়া
মুন্সিগঞ্জ সদর
যুবক
মেঘনা নদী
লাশ
আগুনে পুড়ল দুই গুদামঘর

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
আজ বিকেল ৪টার দিকে মুলাদীর সফিপুর ইউনিয়নের ভুয়াই শরীফ বাজারে অগ্নিকাণ্ডে দুটি গুদামঘর পুড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বিকেল ৪টার দিকে মুলাদীর সফিপুর ইউনিয়নের ভুয়াই শরীফ বাজারে অগ্নিকাণ্ডে দুটি গুদামঘর পুড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের মুলাদীতে অগ্নিকাণ্ডে পাট ও পাটখড়ির দুটি গুদামঘর পুড়ে গেছে। আজ শনিবার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার সফিপুর ইউনিয়নের ভুয়াই শরীফ বাজারে অগ্নিকাণ্ডের এ ঘটনা ঘটে। পরে পার্শ্ববর্তী গোসাইরহাট উপজেলা ও শরীয়তপুর জেলা থেকে ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ভুয়াই শরীফ বাজারের ব্যবসায়ী ফয়সাল হোসেন জানান, বিকেল ৪টার দিকে আবুবকর ও মোকলেস সরদারের গুদামঘরে আগুন দেখতে পান অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। শুকনো পাট ও পাটখড়ির আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীদের ডাকচিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলে গোসাইরহাট ও শরীয়তপুর জেলা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ করলে বাজারের অন্যান্য দোকানগুলো রক্ষা পায়।

গোসাইরহাট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. ফারুক হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বরিশাল বিভাগ
মুলাদী
অগ্নিকাণ্ড
জেলার খবর
দেশের ৪০ শতাংশ মাছের চাহিদা পূরণ করছে রাজশাহী: মৎস্য উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মৎস্য সম্মেলনে বক্তব্য দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মৎস্য সম্মেলনে বক্তব্য দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার জানিয়েছেন, দেশের মাছের চাহিদার ৪০ শতাংশই পূরণ করছে রাজশাহী। তিনি বলেছেন, ময়মনসিংহে বেশি মাছ চাষ হলেও রাজশাহীর অবদানও কম নয়। আজ শনিবার বেলা ১১টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে মৎস্য অনুষদ আয়োজিত আন্তর্জাতিক মৎস্য সম্মেলন এবং প্রদর্শন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশে মাছ উৎপাদন দুভাবে হয়ে থাকে। একদিকে নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় থেকে, অপরদিকে মৎস্য চাষের মাধ্যমে। দুটো পদ্ধতিই গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্য চাষ নিজের গুণেই এগিয়ে যাচ্ছে। অ্যাকুয়াকালচার মাধ্যমে মৎস্য চাষের কারণে বাজারে মাছের সরবরাহ বেড়েছে, ফলে সাধারণ মানুষ সাশ্রয়ী দামে মাছ খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তার মানে এই নয় যে আমরা প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছ ধরব না, খাব না।’

ফরিদা আখতার বলেন, ‘মাছ রপ্তানি হতেই হবে। যেসব দেশে মাছ রপ্তানি করবেন, সেসব দেশেও বাঙালি আছে। আপনার এই মাছটি তারাই খাবে। প্রবাসীরা কষ্ট করে আমাদের রেমিট্যান্স পাঠায় অথচ তারা যদি মাছ না পায়, সেটা দুঃখজনক ব্যাপার। আমি মনে করি, আমাদের রপ্তানির সুযোগ অবশ্যই তৈরি করতে হবে।’ এ সময় তিনি কার্পজাতীয় মাছের রপ্তানি বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মৎস্য চাষের ফিড নিরাপদ কি না—এ প্রশ্ন তুলে উপদেষ্টা বলেন, মাছ চাষ করতে গিয়ে নিরাপদ ফিডের প্রয়োজন হয়। ফিড যদি নিরাপদ না হয়, তাহলে যে মাছটা উৎপাদিত হচ্ছে সেটা ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করবে। তাই অনিরাপদ ফিড যাতে বাজারে না আসে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। নিরাপদ ফিডের পাশাপাশি মাছের জন্য নিরাপদ ওষুধও নিশ্চিত করতে হবে।

ফরিদা আখতার বলেন, মৎস্য চাষ নীতি প্রণয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। এটা হলে চাষি হিসেবে করণীয় বিষয়গুলো স্পষ্ট হবে। এ নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সহজ হবে। এ সময় তিনি ইলিশ রক্ষা এবং কৃষিজমিতে পুকুর খনন না করে অনাবাদি জমিতে পুকুর খনন করে মৎস্য চাষের জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আক্তার হোসেন। অনুষ্ঠানে ফিশারিজ অনুষদের ডিন ও সামিট আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান মণ্ডলের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদ এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুর রউফ। অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব।

প্রাণিসম্পদ
মৎস্য চাষি
রাবি
রাজশাহী বিভাগ
রাজশাহী
উপদেষ্টা
