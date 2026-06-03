Ajker Patrika
বরিশাল

মুলাদীতে আহত তরুণের মৃত্যুর গুজবে তিন বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি: 
আপডেট : ০৩ জুন ২০২৬, ২১: ০০
মুলাদীতে আহত তরুণের মৃত্যুর গুজবে তিন বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট
প্রতীকী ছবি

বরিশালের মুলাদীতে আহত এক তরুণের মৃত্যুর গুজবের পর তিনটি বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার বেলা ১টার দিকে উপজেলার চরকালেখান ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযোগে জানা গেছে, নাজিরপুর ইউনিয়নের বানীমর্দন গ্রামের শুকুর হাজী, মোতালেব হাজী ও সুমন সরদারের নেতৃত্বে ৪০–৪৫ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে লক্ষ্মীপুর গ্রামের জাকির বাদশার বাড়িসহ তিনটি বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় তারা ৭টি ঘর ভাঙচুর করে নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কারসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করে এবং ৭টি গরু ও ১২টি ছাগল নিয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঈদুল আজহার পরপরই এক সংঘর্ষে মিলন হাজী (২১) আহত হন। পরবর্তীতে তার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং এ ঘটনার জেরে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায় লুট হওয়া ৭টি গরু ও ১২টি ছাগল উদ্ধার করে মালিকদের কাছে হস্তান্তর করে।

মৃত্যুর গুজবে বাড়িঘরে হামলামৃত্যুর গুজবে বাড়িঘরে হামলা

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য নুরুল আলম হাওলাদার অভিযোগ করে বলেন, একটি গুজবকে কেন্দ্র করে তাদের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়েছে, এতে বড় অঙ্কের ক্ষতি হয়েছে।

তবে অভিযুক্ত শুকুর হাজী দাবি করেন, আহত মিলনের মৃত্যুর খবর তারা পেয়েছিলেন এবং সেই উত্তেজনা থেকেই কিছু ভাঙচুর হয়েছে, তবে লুটপাটের অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

এদিকে আহত মিলন হাজীর ভাই জানিয়েছেন, তার ভাই জীবিত আছেন এবং ঢাকায় চিকিৎসাধীন।

মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা বলেন, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

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