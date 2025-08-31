Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নেই: শামীম সাঈদী

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
শামীম সাঈদী। ফাইল ছবি
শামীম সাঈদী। ফাইল ছবি

পিরোজপুর-২ (ভাণ্ডারিয়া, কাউখালী ও নেছারাবাদ) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শামীম সাঈদী বলেছেন, গণঅধিকার পরিষদের নেতা নুরুল হকের ওপর যেভাবে ন্যক্কারজনক ও বর্বরোচিত হামলা হয়েছে, তাতে দেশে এখন সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো পরিবেশ নেই বলেই মনে হচ্ছে। গতকাল শনিবার মাগরিবের নামাজের পর নেছারাবাদে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

এর আগে উপজেলার একটি কমিটির প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে অংশ নেন তিনি। ওই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জামায়াতে ইসলামীর নেছারাবাদ উপজেলা শাখার আমির মো. আবুল কালাম আজাদ।

সাংবাদিকদের প্রশ্নে শামীম সাঈদী বলেন, ‘পিআর (প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) পদ্ধতি আমাদের একটি প্রধান দাবি। শুধু জামায়াত নয়, দেশের অনেক রাজনৈতিক দলই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দাবি করছে। এখন এটা নির্বাচন কমিশনের বিষয়।’

নির্বাচন কমিশন যদি পিআর পদ্ধতি মেনে না নেয়, তাহলে আপনারা নির্বাচনে যাবেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে শামীম সাঈদী বলেন, নির্বাচনে আমাদের সাত দফা দাবি আছে, যার প্রথম দফাই হলো পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন । তাই পিআর পদ্ধতি ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে আমরা কোনো নির্বাচনে যাব না।

বিষয়:

পিরোজপুরবরিশাল বিভাগকাউখালী (পিরোজপুর)নেছারাবাদহামলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

‘ইউএস ব্র্যান্ড এখন টয়লেটে’—ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে জেক সুলিভানের ক্ষোভ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

ছাত্রদল সভাপতির নেতৃত্বে রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে ভাঙচুর ও তালা

ছাত্রদল সভাপতির নেতৃত্বে রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে ভাঙচুর ও তালা

কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে পবিপ্রবি বরিশাল ক্যাম্পাসে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’

কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে পবিপ্রবি বরিশাল ক্যাম্পাসে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’

দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নেই: শামীম সাঈদী

দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নেই: শামীম সাঈদী