নেছারাবাদে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে কাঠ ব্যবসায়ীর দোকানঘর দখলের অভিযোগ

পিরোজপুরের নেছারাবাদে রাতের আঁধারে এক কাঠ ব্যবসায়ীর দোকানঘর দখলের অভিযোগ উঠেছে ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মো. চান মিয়া ওরফে চিড়া চান্দুর বিরুদ্ধে। ১৫ মে (শুক্রবার) রাতে জগন্নাথকাঠি বন্দরের চিড়ার মিলসংলগ্ন এলাকায় ব্যবসায়ী সহিদুল ইসলামের ভাড়াটিয়া দোকানদারদের সরিয়ে দিয়ে দোকানঘর দখলে নেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। এতে ভুক্তভোগী সহিদুল ইসলামসহ ওই দোকানের ভাড়াটিয়ারা চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এ ঘটনায় ব্যবসায়ী সহিদুল ইসলাম স্থানীয় বাজার কমিটি ও নেছারাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, জগন্নাথকাঠি বন্দরের পূর্ব পাশে চিড়ার মিলসংলগ্ন এলাকায় ‘নুরুল্লা অ্যান্ড ব্রাদার্স’ নামে একটি দোকানঘর রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়ী আদুল হাই ওই দোকানঘরটি সহিদুল ইসলামের কাছ থেকে ভাড়ায় নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিলেন।
অভিযোগে বলা হয়, ১৪ মে দিবাগত গভীর রাতে চান মিয়া কয়েকজন লোক নিয়ে দোকানঘরে হামলা, ভাঙচুর ও দখল কার্যক্রম চালান। এ সময় ভাড়াটিয়াদের সরিয়ে দিয়ে দোকানঘরটি দখলে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন সহিদুল ইসলাম।
ভুক্তভোগী সহিদুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি স্থানীয় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জানালে চান্দু মিয়া আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিতে থাকে। তার হুমকিতে আমি জীবন নিয়ে শঙ্কায় আছি।’
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে চান মিয়া ওরফে চিড়া চান্দু বলেন, ‘আমি চান্দু ওঝার কাছ থেকে জমি কিনেছি। জমি নিয়ে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। আদালতই বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে। আমি বৈধভাবে জমি কিনেছি বলেই দখল নিয়েছি।’
এ বিষয়ে জগন্নাথকাঠি বাজার কমিটির আহ্বায়ক ও স্বরূপকাঠি পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী আনিসুজ্জামান বলেন, ‘সহিদুল ইসলামের দোকানঘর দখলের বিষয়ে বাজার কমিটির কাছে লিখিত অভিযোগ এসেছে। আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দলীয় উচ্চপর্যায়ে জানানো হবে।’
নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, ‘এ ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
