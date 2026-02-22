প্রত্যাশা-প্রাপ্তির ব্যবধান কমাতে কাজ করছি: প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ববি ভিসি

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক মোহাম্মদ তৌফিক আলম বলেছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধান কমাতে কাজ করছি। দ্বিতীয় ধাপের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলছে। বাস্তবায়ন হলে অনেক কিছুই বদলে যাবে।’
আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ তৌফিক আলম এসব কথা বলেন। প্রতিষ্ঠার ১৬তম বছরে পদার্পণ উপলক্ষে ক্যাম্পাসে শোভাযাত্রাসহ নানা আয়োজন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর বেলুন উড়িয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. ইসরাত জাহান লিজা বলেন, ‘এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট অনেকটাই কম। শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা করেই এগিয়ে চলছি।’
জানা গেছে, নানা সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষক-সংকট রয়েছে। ১০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে মাত্র চারটি আবাসিক হল। এতে দুই হাজার শিক্ষার্থী স্থান পেয়েছেন।
দেশের ৩৩তম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ২০১১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের। পরে ২০১২ সালের ২৪ জানুয়ারি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এটি বরিশাল বিভাগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সাধারণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।
