Ajker Patrika
বরিশাল

প্রত্যাশা-প্রাপ্তির ব্যবধান কমাতে কাজ করছি: প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ববি ভিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
প্রত্যাশা-প্রাপ্তির ব্যবধান কমাতে কাজ করছি: প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ববি ভিসি
বেলুন উড়িয়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উপাচার্য মোহাম্মদ তৌফিক আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক মোহাম্মদ তৌফিক আলম বলেছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধান কমাতে কাজ করছি। দ্বিতীয় ধাপের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলছে। বাস্তবায়ন হলে অনেক কিছুই বদলে যাবে।’

আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ তৌফিক আলম এসব কথা বলেন। প্রতিষ্ঠার ১৬তম বছরে পদার্পণ উপলক্ষে ক্যাম্পাসে শোভাযাত্রাসহ নানা আয়োজন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর বেলুন উড়িয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. ইসরাত জাহান লিজা বলেন, ‘এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট অনেকটাই কম। শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা করেই এগিয়ে চলছি।’

জানা গেছে, নানা সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষক-সংকট রয়েছে। ১০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে মাত্র চারটি আবাসিক হল। এতে দুই হাজার শিক্ষার্থী স্থান পেয়েছেন।

দেশের ৩৩তম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ২০১১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের। পরে ২০১২ সালের ২৪ জানুয়ারি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এটি বরিশাল বিভাগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সাধারণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষয়:

বরিশাল জেলাপ্রতিষ্ঠাবার্ষিকীবরিশাল বিভাগবরিশালজেলার খবরশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল

প্রশ্নফাঁসের আবেদ আলীর পর পিএসসির আরেক কোটিপতি গাড়িচালকের সন্ধান

সংরক্ষিত মহিলা আসন: জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের স্ত্রী ও নেত্রীরা বিবেচনায়

মোসাদ বনাম এমআইটি: ‘অপারেশন ফেইলিং লায়ন’—তুরস্কে ইসরায়েলের গোয়েন্দা ব্যর্থতার গল্প

একই দিনে বিয়ে, আগের রাতে আত্মহত্যা দুই বোনের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাউশির কর্মচারীর সাততলা বাড়ি, স্ত্রীর নামেও বাড়িসহ বিপুল সম্পদ

মাউশির কর্মচারীর সাততলা বাড়ি, স্ত্রীর নামেও বাড়িসহ বিপুল সম্পদ

ছাত্রদের ও এমপির আলটিমেটামের মুখে শাওন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ৬

ছাত্রদের ও এমপির আলটিমেটামের মুখে শাওন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ৬

ঢাকাসহ তিন বিভাগে হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, বাড়তে পারে রাতের গরম

ঢাকাসহ তিন বিভাগে হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, বাড়তে পারে রাতের গরম

আইসিসি থেকে নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না বিসিবি

আইসিসি থেকে নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না বিসিবি

তারেক রহমানের আগে শহীদ মিনারে মোনাজাত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সেটি কবে

তারেক রহমানের আগে শহীদ মিনারে মোনাজাত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সেটি কবে

সম্পর্কিত

বিএনপি নেতা সারওয়ারের ওপর হামলা: সাবেক প্রতিমন্ত্রীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা

বিএনপি নেতা সারওয়ারের ওপর হামলা: সাবেক প্রতিমন্ত্রীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা

প্রত্যাশা-প্রাপ্তির ব্যবধান কমাতে কাজ করছি: প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ববি ভিসি

প্রত্যাশা-প্রাপ্তির ব্যবধান কমাতে কাজ করছি: প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ববি ভিসি

কক্সবাজারে বিএনপি দলীয় এমপির বহরের গাড়িচাপায় শিশু নিহত

কক্সবাজারে বিএনপি দলীয় এমপির বহরের গাড়িচাপায় শিশু নিহত

স্কুলের সামনে পুকুর খনন বিএনপি নেতার, আতঙ্কে শিক্ষার্থী-অভিভাবকেরা

স্কুলের সামনে পুকুর খনন বিএনপি নেতার, আতঙ্কে শিক্ষার্থী-অভিভাবকেরা