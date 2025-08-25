Ajker Patrika
নেছারাবাদে স্কুলশিক্ষককে ডিবি কার্যালয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার গুঞ্জন

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
শিক্ষক শেখ গোলাম কিবরিয়া। ছবি : সংগৃহীত
শিক্ষক শেখ গোলাম কিবরিয়া। ছবি : সংগৃহীত

পিরোজপুরের নেছারাবাদে কুহুদাসকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য শেখ গোলাম কিবরিয়াকে ধরে নিয়ে গেছে পিরোজপুর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। রোববার বিকেলে স্কুল থেকে বের হতেই তাঁকে তারা তুলে নিয়ে যায়। তবে, কী কারণে ওই শিক্ষককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি। শিক্ষক শেখ গোলাম কিবরিয়ার ভাই শেখ ইব্রাহিম রাতে বিষয়টি জানিয়েছেন। তবে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য পিরোজপুর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা বিষয়টি স্বীকার করেনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ এপ্রিল নেছারাবাদ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইমরান খন্দকার, শেখ রাহাত হোসেন, ইমরানের আপন ভাই ইকরাম খন্দকার ও মিজান খন্দকারের বিরুদ্ধে ওই স্কুলশিক্ষক নেছারাবাদ থানায় একটি চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় গত ১১ আগস্ট আসামিরা জামিনের জন্য পিরোজপুর আদালতে আবেদন করেন। আদালত ইমরান খন্দকারের বাবা মিজান খন্দকারের জামিন মঞ্জুর করে বাকি তিনজনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তার ১৪ দিনের মাথায় ওই মামলার বাদী স্কুলশিক্ষক শেখ গোলাম কিবরিয়াকে ডিবি পরিচয়ে ধরে নিয়ে গেল।

স্কুলশিক্ষক শেখ গোলাম কিবরিয়ার ভাই শেখ ইব্রাহিম বলেন, ‘রোববার তার স্কুলের সামনে থেকে তাকে ডিবি পুলিশ পিরোজপুরে নিয়ে গেছে। আমি এখন বর্তমানে সেখানে আছি। কী কারণে তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে তা তিনি বলতে পারছেন না।’

জানা গেছে, স্কুলশিক্ষক শেখ গোলাম কিবরিয়া ও ওই মামলার আসামিরা একই এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে জমিজমা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মারামারি হয়। শিক্ষক গোলাম কিবরিয়া বাদী হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে নেছারাবাদ থানায় ওই চাঁদাবাজি মামলাটি দায়ের করেন। গোলাম কিবরিয়া নেছারাবাদ উপজেলা ছাত্রলীগের ২০০৮ সালের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন।

নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বনি আমীন বলেন, ‘এ ব্যাপারে আমি এখনো ক্লিয়ার কোনো ম্যাসেজ পাইনি।’

পিরোজপুরশিক্ষকবরিশাল বিভাগপ্রাথমিক বিদ্যালয়নেছারাবাদজেলার খবরডিবি
