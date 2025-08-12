Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

সমন্বিত ডিগ্রির দাবিতে পবিপ্রবিতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শিক্ষার্থীদের

পবিপ্রবি সংবাদদাতাপটুয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২১: ২৪
প্রাণিসম্পদ খাতের সমতা ও সমন্বিত ডিগ্রির দাবিতে আজ মঙ্গলবার পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পশুপালন বিদ্যা ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রাণিসম্পদ খাতের সমতা ও সমন্বিত ডিগ্রির দাবিতে আজ মঙ্গলবার পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পশুপালন বিদ্যা ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রাণিসম্পদ খাতের সমতা ও সমন্বিত (কম্বাইন্ড) ডিগ্রির দাবিতে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) পশুপালন বিদ্যা (অ্যানিমেল হাসবেন্ড্রি) ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীরা টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে বরিশাল ক্যাম্পাসের নতুন একাডেমিক ভবনের সামনে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেন। পরে তাঁরা ডিন অফিসের সামনে জড়ো হয়ে স্লোগান দেন।

প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলা আন্দোলনের পরও প্রশাসনের কাছ থেকে আশানুরূপ কোনো পদক্ষেপ না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাঁরা দাবি আদায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেন।

শিক্ষার্থীরা জানান, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের দাবির সমাধানের রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে। তা না হলে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে অ্যানিমেল হাসবেন্ড্রি বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে আমরা আন্দোলন করছি, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সমাধান পাইনি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোডম্যাপ দিতে হবে। প্রশাসন ব্যর্থ হলে আমরা ভবনে তালা দেব।’

অ্যানিমেল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক খোন্দকার জাহাঙ্গীর আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি এরই মধ্যে উপাচার্য স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি। শিক্ষকদের নিয়ে জরুরি মিটিং হবে। আশা করি, শিক্ষার্থীদের অনুকূলে কার্যকর সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব।’

বিষয়:

প্রাণিসম্পদশিক্ষার্থীপটুয়াখালীবিক্ষোভবরিশাল বিভাগপবিপ্রবিজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

গোপনে ১৯০ মিলিয়ন ডলারের নজরদারি সরঞ্জাম কিনেছিল আওয়ামী লীগ সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

হিজাব পরা শিক্ষার্থীদের অনলাইন বুলিং, ঢাবিতে সংবাদ সম্মেলন

হিজাব পরা শিক্ষার্থীদের অনলাইন বুলিং, ঢাবিতে সংবাদ সম্মেলন

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার চেয়ে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান, আটক ১

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার চেয়ে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান, আটক ১

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

গাংনীতে ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দির রোগী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

গাংনীতে ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দির রোগী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স